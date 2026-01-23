Oscar 2026: ¿Dónde ver todas las nominadas a Mejor Película?

La temporada de premios ya está oficialmente en marcha luego de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la lista de nominados a los premios Oscar 2026. Como cada año, el interés se vuelca ante las películas nominadas a ‘Mejor Película’, una de las categorías principales de la premiación.

¿Dónde se pueden ver las películas nominadas al Oscar 2026 a Mejor Película?

La lista de este año confirma un panorama cinematográfico amplio y ambicioso, con títulos que van del thriller y el drama histórico al cine de autor y la ciencia ficción. Algunas de las películas se mantienen en cartelera de cines, mientras que otras están disponibles en plataformas de streaming.

A continuación, una guía actualizada para no perderse ninguna de las principales contendientes al premio más importante de la Academia.

Bugonia, dirigida por Yorgos Lanthimos, es un thriller de ciencia ficción con comedia negra que sigue a dos hombres obsesionados con teorías conspirativas que secuestran a una ejecutiva corporativa al creer que es un ser extraterrestre. La película, nominada también a Mejor Actriz para Emma Stone, puede verse actualmente en cines, además de estar disponible para renta en Prime Video y Apple TV.

F1, del director Joseph Kosinski, apuesta por la adrenalina pura. Protagonizada por Brad Pitt, narra el regreso de un veterano piloto para salvar a una escudería en crisis. La cinta está disponible en Apple TV y también para renta en Prime Video.

Con 10 nominaciones, Frankenstein de Guillermo del Toro se consolida como una de las favoritas. Esta nueva adaptación de la obra de Mary Shelley explora la crueldad humana desde una mirada profundamente emocional. Puede verse exclusivamente en Netflix.

Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, es un drama íntimo sobre el duelo y la creación artística, centrado en la figura de William Shakespeare y su familia. La cinta, aclamada por las actuaciones de Jessie Buckley y Paul Mescal, se encuentra actualmente en cines.

El drama deportivo Marty Supreme, de Josh Safdie, lleva a Timothée Chalamet a uno de los mejores papeles de su carrera, ambientado en Nueva York de los años 50. Está disponible en salas de cine.

One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, adapta la novela Vineland de Thomas Pynchon en un thriller político protagonizado por Leonardo DiCaprio. La película puede verse en HBO Max.

Con 11 nominaciones, Sentimental Value, de Joachim Trier, ofrece un poderoso drama familiar protagonizado por Renate Reinsve y Stellan Skarsgård. La cinta se encuentra en cines.

El gran récord del año es Sinners, de Ryan Coogler, que suma 16 nominaciones al Oscar. Este ambicioso thriller gótico ambientado en el Mississippi de 1932 está disponible en HBO Max.

Desde Brasil llega El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, un drama político protagonizado por Wagner Moura. Su estreno en cines está previsto para febrero de 2026.

Finalmente, Train Dreams, dirigida por Clint Bentley, ofrece un relato poético sobre los cambios sociales en Estados Unidos a inicios del siglo XX. La película puede verse en Netflix.

Con opciones tanto en salas como en plataformas digitales, la temporada del Oscar 2026 ofrece múltiples caminos para ponerse al día antes de la gran noche de la Academia.

