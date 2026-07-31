Central Park cerrará la Fuente de Bethesda por un año: así será la millonaria renovación de $37 millones

La Fuente de Bethesda, uno de los lugares más fotografiados y reconocibles de Central Park, dejará de estar disponible para el público durante aproximadamente un año debido a una ambiciosa restauración. La intervención forma parte de un proyecto de conservación valorado en $37 millones de dólares, que también incluye la reconstrucción integral del histórico Conservatory Water y la renovación del Kerbs Boathouse.

Las obras comenzarán a principios de agosto de 2026, cuando la Fuente de Bethesda será cerrada al público y rodeada por vallas de construcción. A pesar del cierre, la Terraza de Bethesda permanecerá abierta, por lo que los visitantes podrán seguir disfrutando de las vistas hacia el lago y del resto del entorno.

La Fuente de Bethesda será restaurada tras 150 años

Inaugurada en 1873, la Fuente de Bethesda es una de las obras más emblemáticas del parque y uno de los símbolos de la ciudad de Nueva York. Fue diseñada por la escultora Emma Stebbins, quien se convirtió en la primera mujer en recibir un encargo de arte público en la ciudad.

En la parte superior de la fuente destaca la escultura del Ángel de las Aguas, creada para conmemorar la llegada del Acueducto de Croton en 1842, infraestructura que permitió abastecer de agua potable a NYC.

Después de más de siglo y medio de funcionamiento, la infraestructura de la fuente presenta un importante desgaste. Por ello, los trabajos contemplan:

1) Sustitución completa de los sistemas mecánicos para mejorar el funcionamiento y facilitar el mantenimiento.

2) Restauración del sistema hidráulico que alimenta las tradicionales cascadas de la fuente.

Recuperación y recreación de elementos escultóricos históricos que se han perdido con el paso del tiempo.

La restauración busca preservar uno de los espacios más visitados de Central Park, escenario habitual de sesiones fotográficas, propuestas de matrimonio, producciones cinematográficas y reuniones familiares.

Conservatory Water también será reconstruido

El proyecto no se limita a la Fuente de Bethesda. Muy cerca de allí, el histórico Conservatory Water, famoso por sus barcos de juguete a control remoto y por su cercanía con la estatua de Alicia en el País de las Maravillas, también será sometido a una reconstrucción integral.

Inspirado en el estanque de los Jardines de Luxemburgo de París, este espacio ha sufrido durante décadas filtraciones de agua debido a grietas en su estructura.

Las obras incluirán:

1) Construcción de una nueva base completamente impermeabilizada.

2) Restauración de los históricos escalones de piedra.

3) Modernización de la infraestructura hidráulica.

El Kerbs Boathouse también será renovado

Como parte del mismo proyecto, el Kerbs Memorial Boathouse, construido en 1954, recibirá la primera remodelación importante de su historia.

Las mejoras contemplan ampliar la capacidad de los baños públicos, incrementar la accesibilidad para personas con movilidad reducida, modernizar las instalaciones eléctricas y ampliar los espacios destinados a los visitantes.

Además, el edificio incorporará techos verdes para integrarse mejor con el paisaje natural del parque y mejorar su eficiencia ambiental.

Un proyecto de $37 millones

La restauración conjunta de la Fuente de Bethesda, el Conservatory Water y el Kerbs Boathouse representa una inversión de $37 millones, financiada principalmente mediante aportaciones privadas y recursos del Ayuntamiento de Nueva York.

El objetivo es garantizar la conservación de estos 2 espacios históricos para las próximas generaciones y evitar un deterioro mayor de estructuras que forman parte del patrimonio de la ciudad.

Calendario de las obras en Central Park

El cronograma previsto por la Central Park Conservancy establece las siguientes fechas:

* Principios de agosto de 2026: cierre de la Fuente de Bethesda e inicio de la restauración.

* Finales de 2026: comienzo oficial de la reconstrucción del Conservatory Water.

* Primavera de 2027: inicio de la renovación del Kerbs Boathouse.

* Primavera de 2028: finalización estimada de todas las obras.

Durante este periodo, quienes visiten Central Park deberán considerar que uno de sus escenarios más emblemáticos permanecerá temporalmente fuera de servicio. Sin embargo, las autoridades aseguran que la intervención permitirá conservar este patrimonio histórico para las próximas décadas y mejorar la experiencia de millones de visitantes que recorren el parque cada año.

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