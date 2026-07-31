Encuesta: 35% de puertorriqueños consideró “totalmente imposible” tener un gobierno digno de confianza sin ayuda de EE.UU.

NUEVA YORK – Un 35% de los puertorriqueños consideró “totalmente imposible” que la isla tenga un gobierno digno de confianza sin asistencia de Estados Unidos, mientras que para un 28% lo anterior es “algo imposible”.

Los números son parte de una encuesta reciente realizada por el Laboratorio Puertorriqueño de Opinión Pública (LabPOP) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en coordinación con la Universidad de Michigan a residentes en el territorio con relación a diversos temas que les afectan.

A la misma pregunta de la encuesta, cuyos resultados fueron divulgados este mes, un 29% respondió que “algo posible” versus el 8% que entiende que sería “totalmente posible”.

En esa línea, un 33% contestó que sería totalmente imposible que Puerto Rico desarrolle los recursos para sostener a su propia población sin asistencia de EE.UU. frente al 30% que manifestó que sería algo posible; el 27% algo imposible y el 11% totalmente posible.

Otra pregunta del cuestionario fue: “¿Qué tan posible es que Puerto Rico mejore sus servicios energéticos sin asistencia de EE.UU.?”, a la que un 37% respondió que totalmente imposible. 27% contestó algo posible y algo imposible, respectivamente. Un 9% lo consideró totalmente posible.

En cuanto a la posibilidad de que Puerto Rico mejore su economía sin ayuda de EE.UU., un 35% opinó que totalmente imposible; 29% algo posible; 28% algo imposible y 8% totalmente posible.

A la pregunta “¿cuánto poder tiene el gobierno electo de Puerto Rico para tomar sus propias decisiones sin la intervención del gobierno federal de Estados Unidos?”, un 33% contestó “poco”; 31% “algo”; 25% “muchísimo poder”; 7% “mucho poder” y 3% “nada de poder”.

A la interrogante de cuánto controla el gobierno federal de EE.UU. a Puerto Rico, un 18% contestó “poco”; 36% “nada”; 18% “moderadamente”; 5% “mucho” y 2 % “muchísimo”.

Sin embargo, al ser cuestionados sobre el poder que tiene el gobierno electo de Puerto Rico para tomar sus propias decisiones sin la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal (FOMBPR), un 36% dijo que “nada de poder”; el mismo por ciento “poco poder”; 17% “algo de poder”; 6% “mucho poder” y 2% “muchísimo poder”.

Bajo el tema de “Eficacia política”, un 39% expresó estar “muy en desacuerdo” con la premisa de que el gobierno de Puerto Rico atiende las necesidades de las y los puertorriqueños.

24% contestó “algo en desacuerdo”; 16% “ni de acuerdo ni en desacuerdo”; 15% “algo de acuerdo” y 5% “muy de acuerdo”.

Al postulado “Siento que mi voz es escuchada en las decisiones tomadas por el gobierno de Puerto Rico”, el 50% se expresó muy en desacuerdo; el 21% algo en desacuerdo; el 15% ni de acuerdo ni en desacuerdo; 10% algo de acuerdo y 4% muy de acuerdo.

Corrupción

Bajo el tema de corrupción, un 35% contestó que la mayoría de funcionarios electos en Puerto Rico son corruptos, mientras que 32% piensa que algunos.

Un 15% respondió que “aproximadamente la mitad eran corruptos” y que “todos son corruptos”.

A la misma pregunta, pero en referencia a funcionarios electos del gobierno de EE.UU., un 49% respondió que algunos son corruptos; 17% que “la mayoría” y “aproximadamente” la mitad. Un 9% respondió que consideraba que “todos” eran corruptos.

Un 43% de los encuestados expresó sentir “poca” esperanza cuando piensa en cómo van las cosas en Puerto Rico versus el 28% que respondió “moderada” y el 19% “ninguna”. En la opinión contraria, un 7% dijo que tenía “mucha” esperanza y un 4% “muchísima”.

Estatus político

En cuanto al asunto del estatus, un 37% dijo que no estaba “ni a favor ni en contra” de la estadidad para Puerto Rico, mientras que 21% expresó estar “fuertemente en contra”; un 17% “fuertemente a favor”; 15% “algo a favor” y 10% “algo en contra”.

A la misma pregunta, pero en términos de la independencia, 35% indicó estar fuertemente en contra de esa alternativa; 33% señaló que no estaba a ni a favor ni en contra; 14% algo en contra; 11% algo a favor y 7% fuertemente a favor.

Con respecto al Estado Libre Asociado (ELA), 40% respondió no estar ni a favor ni en contra; 20% algo a favor; 14% fuertemente a favor; 13% algo en contra y 12% fuertemente en contra.

Al ser cuestionados sobre, “si se realizara un plebiscito hoy, ¿cómo votaría?”, un 41% seleccionó la opción de estadidad; 36% soberanía en libre asociación y 16% independencia.

Al ajustarse la pregunta para añadir el sistema territorial actual o ELA, un 39% lo favoreció versus el 31% que se inclinó por la estadidad y el 23% por la libre asociación/independencia.

“Si se realizara un plebiscito con la siguiente pregunta hoy, ¿cómo votaría?: ¿está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial actual?” fue otra de las preguntas planteadas. 57% contestó que sí y 42% que no.

Sobre el partido con el que se sienten más identificados, 22% dijo que el Nuevo Progresista (PNP); 19% el Popular Democrático (PPD); 7% el Independentista Puertorriqueño (PIP); un 3% para Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad (PD, respectivamente. La alternativa de “otro partido” obtuvo 4%. Es relevante la cifra de 42% correspondiente a los que expresaron no sentirse identificados con ningún partido.

Los datos arrojaron que el 46% de los participantes cuenta con estudios de secundaria o menos; 31% tiene estudios de postgrado; 15% algunos cursos universitarios o grado asociado y un 7% se graduó de universidad.

Un 64% de los encuestados dijo que no había considerado mudarse a vivir a EE.UU. versus el 35% que contestó en la afirmativa.

Al Laboratorio Puertorriqueño de Opinión Pública (LabPOP) se le considera una fuente confiable de datos de opinión pública a través de la aplicación de métodos científicos para obtener el insumo más representativo posible.

En el caso de “Opinión pública en Puerto Rico: hallazgos clave de 2026 sobre gobernanza, autonomía e identidad”, se obtuvieron respuestas de 1,266 residentes adultos entre el 26 de abril de 2025 y el 23 de noviembre de 2025. Las encuestas se proveyeron en persona, por teléfono y fueron autoadministradas a través de dispositivos conectados a internet. “Esta encuesta se basa en una muestra de probabilidad estratificada de hogares en todo Puerto Rico, estratificada por región y urbanidad, utilizando un diseño de probabilidad de área de tres etapas. A los encuestados se les asignaron ponderaciones de encuesta iguales al inverso de su probabilidad de selección para dar cuenta de las probabilidades de selección diferenciales entre estratos. Aplicamos ajustes adicionales para corregir la falta de respuesta entre los estratos de muestreo”, especifica una explicación sobre la metodología.

El margen de error de muestreo para una encuesta de aleatoria de este tamaño sería de ±2.8 puntos porcentuales en el nivel de confianza del 95%, pero el margen de error de muestreo real varía según la estadística debido en parte al diseño de muestra complejo.

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