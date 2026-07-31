Netflix enfrenta millonaria demanda por el hurto de una película inédita de Nicolas Cage

La plataforma Netflix enfrenta una demanda por $105 millones de dólares por el hurto de una copia de una película inédita de Nicolas Cage, según reportaron varios medios de comunicación.

Los abogados del productor Simon Afram presentaron la demanda en un tribunal de Los Ángeles el pasado miércoles por daños y perjuicios tras el hurto de la cinta que se encontraba bajo custodia en las oficinas del estudio.

El equipo legal afirma que habían entregado a Netflix una copia maestra sin cifrar del drama sobre la Segunda Guerra Mundial “Fortitude” en junio, a petición de la compañía.

El productor estaba en proceso de vender la cinta a Netflix o a otra plataforma. “Fortitude” costó $45 millones de dólares y tardó siete años en completarse.

De acuerdo con la demanda, Netflix contactó al productor a través de un correo electrónico para informarle que una “buena cantidad” de discos duros fueron hurtados de los escritorios de Netflix, incluyendo el que contenía “Fortitude”.

La demanda argumenta que el valor de la película se ha visto “destruido”, ya que es poco probable que un distribuidor compre la película ante el riesgo de que haya sido vendida a sitios de piratería.

“Resulta inconcebible que un comprador sofisticado invirtiera decenas de millones de dólares para adquirir la película —y decenas de millones más para comercializarla— mientras se enfrenta al riesgo constante de que pueda aparecer en línea y ser vista por muchas personas de forma gratuita en cualquier momento”, afirma la demanda.

Netflix se pronunció en un comunicado a través del cual afirma que la empresa tomó medidas adicionales para apoyar al cineasta y su equipo.

Netflix afirmó que “rechaza cualquier alegación de que asume el riesgo de pérdida por una película entregada sin las medidas de seguridad adecuadas que cumplen con los estándares de la industria”.

“Si bien no poseemos los derechos de ‘Fortitude’, nos tomamos muy en serio la seguridad del contenido y hemos tomado medidas adicionales para apoyar al cineasta y a su equipo, incluyendo la investigación del robo y el monitoreo de sitios de piratería para detectar la distribución no autorizada de la película”, dijo la compañía.

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