Netflix estrenó el misterioso clásico “Death on the Nile”, inspirado en la novela de Agatha Christie

Luego de una recepción por debajo de las expectativas en el cine, la película inspirada en la clásica novela escrita por Agatha Christie, “Death on the Nile” se estrenó en la plataforma de Netflix, buscando una nueva oportunidad de posicionamiento.

La novela fue escrita en 1937 y el lanzamiento de su adaptación ha sido una completa odisea. Primero se esperaba que saliera a la luz en 2019, pero las limitaciones debido a la pandemia por el covid-19 frenaron su estreno en esa oportunidad.

Posteriormente, Armie Hammer, quien forma parte del elenco, fue acusado de agresión sexual y eso provocó un nuevo retraso, hasta que finalmente estuvo disponible en las salas de cine en febrero de 2022, pero la taquilla resultó ser inferior a lo que se aspiraba; se presume que fue por el contexto que la rodeaba en ese momento. Ahora, Netflix le dio una nueva oportunidad a la entrega liderada por Kenneth Branagh.

¿De qué trata “Death on the Nile”?

La historia comienza en un crucero en el río Nilo (África) que parecía un simple viaje vacacional para celebrar la boda de Linnet Ridgeway-Doyle y Simon Doyle, hasta que uno de los hombres del crucero fue asesinado y, ante ninguna prueba que inculpe a alguien directamente, todos resultan sospechosos.

Es allí donde la figura de Hércules Poirot toma protagonismo, haciendo sus labores de detective para dar con el causante del hecho atroz, y eso lo lleva a descubrir asuntos prometedores del pasado de los protagonistas. Un misterio que le da un toque interesante al asunto y que también saca a la luz cosas secretas del detective Poirot.

Reparto

La película cuenta con un elenco encabezado por Kenneth Branagh, quien, además de dirigirla, interpreta al detective Hércules Poirot. Lo acompañan Gal Gadot como Linnet Ridgeway-Doyle, Armie Hammer como Simon Doyle y Emma Mackey en el papel de Jacqueline de Bellefort.

El reparto también incluye a Annette Bening, Russell Brand, Letitia Wright, Rose Leslie, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders y Tom Bateman.

Un dato curioso relacionado con esta clásica novela, que ahora fue adaptada al cine, es que la trama es sumamente similar a la entrega de “El Problema Final“, una película que será estrenada en septiembre por la misma plataforma (Netflix).

Netflix y el resurgimiento de proyectos que no prometían

Muchas creerán que la plataforma de Netflix no hace nada compartiendo una entrega que no tuvo éxito de forma independiente. Sin embargo, de concretarlo, no sería la primera vez que esta empresa logra el resurgir de una producción que pudo haber quedado inicialmente por debajo de las expectativas.

De hecho, la serie más famosa de habla hispana, “La casa de papel”, recibió rechazo antes de recibir la oportunidad de Netflix, lo que la llevó a la exposición global y, así como esa historia, muchas otras.

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