Raúl de Molina ha perdido gran parte de su capacidad auditiva: “Se ha puesto peor en los últimos años”

El conductor Raúl de Molina reveló que padece una condición de salud que, según explicó, se ha agravado con el paso del tiempo.



De Molina, conductor del programa “El Gordo y la Flaca”, dijo en el programa de Univision que ha sufrido una drástica pérdida de audición en ambos oídos. Tras acudir al especialista, el cubano reveló la situación de salud que enfrenta.



“No tengo buenas noticias porque fui al doctor del oído, que no iba desde hace cuatro años, y me dice que he perdido el 80 y pico por ciento de lo que yo oigo. Me queda nada más el 20% de este oído y de este he perdido el 70 y pico…” detalló el conductor en el programa.

Aunque ya usa un dispositivo para escuchar, parece ser que ya no le está funcionando, por lo que el doctor le recomendó realizar una cirugía para colocar un implante.



“Me dice: ‘Podemos poner un implante porque ya has perdido tanto’. Te abren aquí, te meten un implante y después te ponen un aparato por fuera para que tú puedas oír mejor”, dijo.



De Molina explicó que ha sufrido pérdida de audición desde hace varios años, pero en los últimos años el problema se ha agravado; incluso señaló que esta situación ha afectado la manera en la que se comunica a diario. “Esto se ha puesto peor, porque lo tengo hace años y se ha puesto peor en los últimos años. Por eso dice muchas veces mi esposa: ‘Te están gritando aquí en el aeropuerto y tú no oyes a la gente’”, comentó.



Aclaró que el problema de audición es más evidente en lugares concurridos como restaurantes, en donde se escuchan varias voces a la vez. Aunque la cirugía es una opción, De Molina explicó que no está convencido de someterse a este procedimiento, ya que una segunda opinión de un especialista le dijo que el “40% de las personas que se someten a esta cirugía no quedan satisfechas”.



De Molina ha hablado abiertamente sobre su salud, específicamente por los avances en cuanto a su pérdida de peso. En mayo de 2025, el conductor se sometió a una cirugía estética, por lo que se ausentó del programa. De Molina tuvo una pérdida de peso significativa, por lo que se sometió a una panniculectomía, una cirugía destinada a retirar el exceso de piel y grasa acumulada en la parte baja del abdomen.



10 días después de la cirugía, De Molina tuvo que ser hospitalizado de emergencia luego de que sufrió una hemorragia interna. “Me llevaron al hospital, había perdido sangre por los lados en donde tenía las salidas. Cuando te operan, te ponen unos tubos para drenaje y me tuvieron que poner transfusión de sangre y a las 22:00 de ese día decidieron que me iban a operar para limpiar por dentro y volver a cerrar”, explicó.



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