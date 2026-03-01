Raúl de Molina se sincera sobre el momento en el que sufrió depresión

Raúl de Molina, conductor del programa El Gordo y la Flaca, reconoció que se deprimió cuando se operó, un momento que fue bastante dificíl para él por cómo se sintió.

En el show de entretenimiento de la cadena Univision, el cubano-estadounidense dijo: : “Nunca he estado deprimido en mi vida. Después de la operación que yo tuve para quitarme el estómago, tuve que tener una segunda operación inmediatamente, diez días después, por una pastilla que tomé que no debía haber tomado, que era para un dolor de pie. Me puse bastante deprimido, Lili, que yo nunca pensé que me iba a deprimir en mi vida”.

Además de esto, contó que le afectó no estar activo en la televisión. “Estuve por largo tiempo cuando no vine a trabajar y después hasta cuando vine a trabajar, deprimido, que lloraba y todo eso en algunos momentos. Y es difícil, es una cosa que uno dice ‘ay, no me va a pasar’ y mira, me pasó”.

Su compañera Lili Estefan le dijo que entendía lo que pasó y que de alguna u otra manera su equipo de trabajo ha estado ahí para apoyarlo.

Raúl de Molina habla de su depresión

Ante esto, Raúl de Molina le contestó: “Eh, no, pero te digo, y mi esposa, mi esposa me ayudó mucho, pero fue una cosa que porque nunca pensé que me iba a pasar eso así”.

Con esto, el presentador de TV intentó destacar la importancia de hablar de temas de salud mental.

El público de El Gordo y la Flaca ha reaccionado con varios mensajes a este momento de sinceridad del famoso. Algunos de los que se han leído son: “Lo importante es tener personas a tu alrededor que te cuiden”, “Gracias a Dios usted está mejor y con personas que lo quieren mucho y su familia”.

