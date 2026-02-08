Raúl de Molina y Lili Estefan tienen discusión en El Gordo y la Flaca al hablar de Bad Bunny 

En el programa de televisión El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina y Lili Estefan tuvieron una conversación bastante álgida a raíz de las fuertes críticas que el actor y activista Eduardo Verástegui lanzó contra Bad Bunny, después de que el cantante ganara el premio a “Álbum del Año” en los Grammys 2026 y diera un discurso defendiendo a los inmigrantes.

En el show de entretenimiento de la cadena Univision, hubo diferencias de opiniones entre los conductores, ya que el cubano-estadounidense cree que su compañera es muy neutral con relación al tema de los migrantes.

“No, tú no piensas definitivamente como yo. No podemos decir que pensamos los dos igual”, le dijo Raúl de Molina.

Ante esto, Lili Estefan le contestó: “Yo pienso… todo lo que has dicho, estoy de acuerdo contigo. Yo lo que digo es que yo creo que esto hay que tratarlo con amor, porque hay una parte de Eduardo Verástegui que la entiendo y hay una parte de Bad Bunny que la entiendo. Yo creo que hay que entender a los dos, hay que entender a los dos lados. Hay que irnos más un poquito al centro en vez de este extremismo que estamos viviendo”.

Sin embargo, el presentador la cuestionó: “Pero, ¿cómo tú puedes tratar con amor que en Minneapolis, en Minnesota mataron a dos personas que eran americanos, americanos?”.

La discusión siguió y la sobrina de Emilio Estefan le dijo: “No, yo estoy tratando con amor el mensaje de Bad Bunny y estoy tratando con amor el mensaje de Eduardo Verástegui”.

Los usuarios en redes sociales han reaccionado a este tema, algunos para mostrar su apoyo hacia Raúl de Molina y otros para pedirle a Lili Estefan que cambie su discurso. “Team Raul. La flaca se olvida porque está en Estados Unidos. Es triste mirar a cubanos nacidos en Cuba que se olvidan de sus raíces y en la forma que piensan de otros latinos y lo que están pasando”, “Yo estoy del lado de Raúl”.

