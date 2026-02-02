Raúl de Molina habla del mensaje de Bad Bunny en los Grammy 2026: ‘Me quito el sombrero’

El discurso de Bad Bunny en los Grammy 2026 ha sido elogiado por muchas figuras del mundo del entretenimiento, entre ellos Raúl de Molina, quien consideró que el mensaje que dio el puertorriqueño fue poderoso e invita a la reflexión.

En el programa El Gordo y la Flaca, el conductor de TV destacó el coraje del boricua para hablar de la situación de los migrantes en los Estados Unidos luego de ganar el premio a Mejor Álbum del Año, todo un hito, pues por primera vez un disco completamente en español recibe este reconocimiento.

“Él se manifestó a favor de los inmigrantes y cuando fue a recibir su premio dijo: ‘ICE out’”, destacó el cubano-estadounidense.

Luego de esto, destacó cómo Bad Bunny defendió a su gente, al decir que no son salvajes ni inhumanos y que merecen respeto.

Analizan en El Gordo y la Flaca mensaje de Bad Bunny en el Grammy

Lili Estefan, por su parte, consideró que lo más importante fue el mensaje acerca de no caer en violencia. “Creo que lo más poderoso fue cuando dijo que si hay algo más fuerte que el odio, es el amor (…) estén o no de acuerdo la gente que nos está viendo, de la manera que lo explicó, es el mensaje más espectacular que he visto en un buen tiempo sobre lo que está pasando”.

Raúl de Molina agregó que sus palabras fueron honorables y que merecen ser reconocidas: “Me quito el sombrero”.

El conductor de TV analizó este hecho por dos razones: la primera la fama que tiene Bad Bunny además que lo hiciera en la cadena CBS, que según comentó el presentador, ha intentado ser controlada por Donald Trump.

El triunfo del reguetonero se da en un contexto convulso para los migrantes en Estados Unidos debido a la ola de redadas que ordenó el gobierno liderado por el republicano.

