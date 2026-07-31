Silvestre Dangond y Elena Rose se unen para presentar “Efectos secundarios”

Dos artistas que han construido caminos muy distintos dentro de la música latina encontraron un punto de encuentro en “Efectos secundarios”. El resultado es una colaboración que reúne la esencia del vallenato contemporáneo con elementos del pop para contar la emoción que acompaña el comienzo de una historia de amor.

La canción marca la primera vez que Silvestre Dangond y Elena Rose comparten un proyecto musical. El colombiano, ganador de cuatro premios Latin Grammy, aporta la fuerza interpretativa que lo ha convertido en uno de los principales referentes del vallenato moderno, mientras que la venezolana imprime la sensibilidad que ha caracterizado, tanto sus composiciones, como su carrera en los escenarios.

Colaboración que nació desde la admiración

El lanzamiento también representa el encuentro entre dos artistas que desde hace tiempo seguían de cerca el trabajo del otro. Silvestre Dangond no ocultó la satisfacción que le dejó esta experiencia y destacó el talento de su compañera.

“Desde hace mucho tiempo admiro profundamente a Elena. Es una artista con un talento inmenso, una compositora brillante y una intérprete que transmite verdad en cada canción. Tener la oportunidad de compartir esta música con ella ha sido un privilegio”, expresó el cantante.

Además, aseguró que el proyecto tiene un significado especial por el vínculo que siempre ha sentido con Venezuela y por la posibilidad de trabajar junto a una de las artistas más destacadas de ese país.

El sentimiento fue correspondido por Elena Rose, quien describió la colaboración como uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

“Trabajar con Silvestre representa para mí un enorme orgullo. Me conmueve profundamente el amor tan genuino que siente por Venezuela y la forma en que le canta a la gente, a la vida real, al amor y a las emociones que todos compartimos”, señaló la intérprete.

Videoclip grabado en Miami

El estreno de “Efectos secundarios” llegó acompañado de un videoclip filmado en Miami. La producción apuesta por escenarios iluminados, flores y una estética fresca que acompaña el espíritu optimista de la canción, al tiempo que resalta la conexión artística entre ambos músicos.

Silvestre Dangond continúa ampliando su catálogo mediante colaboraciones con figuras de diferentes estilos musicales. Para Elena Rose, el sencillo representa un nuevo paso en una carrera que ha ganado reconocimiento internacional por las canciones que ha escrito para otros artistas y por el crecimiento de su proyecto personal.

Sigue leyendo:

Karol G suma a Becky G, Elena Rose y Greeicy para su nueva gira

Feid canta al ritmo del vallenato con Silvestre Dangond

Elena Rose se emociona por girar con Karol G por Estados Unidos