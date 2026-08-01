El actor de “The Sopranos” Vincent Pastore falleció en su casa en Nueva York a los 80 años

Vincent Pastore, un veterano actor de cine de 80 años, fue encontrado sin vida este 1 de agosto en su residencia en City Island, Nueva York, según informó Associated Press, obteniendo la confirmación directa de su representante, Bob McGowan.

De acuerdo a lo que se dio a conocer, fue Vincent Curatola, un colega y amigo personal de Pastore, quien le dio la noticia a McGowan de que el cuerpo de quien interpretó repetidas veces a gánsteres en distintas producciones fue hallado días después de no saber nada de él, en su propia residencia. No obstante, se desconocen aún las causas de su deceso.

Vincent Pastore, un neoyorquino y amante de los papeles de gánster

Nacido en el Bronx, Vincent Pastore estuvo a punto de ser un marine, pero terminó decantándose por la actuación tras estudiar en la Universidad Pace y desde 1980 comenzó a recibir reconocimiento por sus interpretaciones, pasando por distintas entregas, muchas de ellas interpretando a personajes de gánster.

Este actor tuvo papeles en grandes producciones como “Goodfellas” y “Awakenings”, ambas de 1990. Sin embargo, su papel más exitoso lo tuvo en la serie “The Sopranos“, personificando a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero, un mafioso que apareció en 30 capítulos de esta producción.

Vincent Pastore compartiendo con Frank Vincent, uno de sus compañeros en el reparto de “The Sopranos”. Crédito: Crédito | AP

Vincent Pastore marcó la vida de sus conocidos

Más allá de su exitosa trayectoria, el representante de Pastore afirma que era una persona que cada vez que podía aplicaba la filantropía, recordando su buen corazón.

“Era el cliente más leal y siempre hacía donaciones a organizaciones benéficas“, dijo McGowan, “y era el tipo de persona que ayudaba a cualquiera, algo poco común en mi sector”. Este representante también detalló que estuvo intentando contactar a Vincent Pastore en los días recientes para comentarle sobre un nuevo trabajo.

Una figura que deja una huella en el orbe cinematográfico, principalmente en el de las películas de persecuciones y mafias, el siempre recordado Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero.

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