Max Greenfield revela que ya existen guiones para el regreso de “New Girl”

Las esperanzas de volver al famoso loft de Los Ángeles acaban de recibir un impulso. Max Greenfield, recordado por interpretar a Schmidt en “New Girl”, aseguró que el esperado reencuentro de la comedia sigue en marcha y sorprendió al revelar que ya tuvo acceso a los guiones del proyecto, una señal que entusiasma a los seguidores de la serie.

El actor hizo la revelación durante una entrevista en el programa “Today with Jenna & Sheinelle”, donde fue consultado sobre los constantes rumores que rodean a la producción: “Hasta donde yo sé, está sucediendo. He visto los guiones y son increíbles”, afirmó.

Aunque el estudio todavía no ha anunciado una fecha de estreno ni ha confirmado oficialmente el inicio del rodaje, las palabras de Greenfield representan la actualización más alentadora que ha recibido el proyecto hasta ahora.

Comedia que marcó a toda una generación

Creada por Elizabeth Meriwether, “New Girl” debutó en 2011 y permaneció al aire durante siete temporadas, hasta su despedida en 2018. La historia seguía a Jessica Day, interpretada por Zooey Deschanel, una profesora que, tras una ruptura sentimental, se muda a un apartamento compartido en Los Ángeles junto a Nick Miller (Jake Johnson), Schmidt (Max Greenfield) y Winston Bishop (Lamorne Morris). Más adelante, el elenco principal también consolidó la presencia de Cece (Hannah Simone) y Coach (Damon Wayans Jr.).

El humor de la serie, basado en las relaciones entre sus personajes y en el carisma de su elenco, la convirtió en una de las comedias más exitosas de su generación. Su popularidad incluso creció tras su llegada a las plataformas de “streaming”, donde encontró nuevas audiencias años después de su final.

Las bromas del elenco mantienen viva la expectativa

Las declaraciones de Greenfield llegan pocos meses después de que Jake Johnson también hablara sobre un posible reencuentro. En aquella ocasión, bromeó diciendo que todos estaban dispuestos a regresar, excepto Lamorne Morris, quien, tras ganar un Emmy por “Fargo”, “se cree demasiado talentoso” para volver a la comedia.

El comentario fue recibido como una broma entre amigos y el propio Johnson incluso animó a los seguidores a escribirle al actor en redes sociales.

La buena relación entre los protagonistas ha sido una constante desde el final de la serie. Greenfield ha contado en varias entrevistas que el elenco sigue en contacto y que, cada vez que se reúne, la química aparece de inmediato.

Por ahora no hay confirmación sobre cuándo comenzaría la producción, pero la existencia de guiones y el entusiasmo del reparto permiten pensar que el regreso de “New Girl” está más cerca de convertirse en realidad.

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