Galletas de mantequilla caseras: la receta fácil de 5 ingredientes lista en 13 minutos

Con tan solo cinco ingredientes y la receta de una experta, podrás hacer unas deliciosas galletas de mantequilla sin mayores complicaciones y con un tiempo de horneado que no supera los 13 minutos.

Si buscas una receta fácil de galletas que parezca salida de la vitrina de la mejor panadería de la ciudad, esta propuesta es para ti. Con apenas cinco ingredientes básicos y un par de trucos clave en la temperatura de la mantequilla, vas a lograr una masa cremosa, dócil y lista en cuestión de minutos. La receta original es de Recetas y trucos de Anna, con una versión de galletas de mantequilla supersuaves y sabrosas.

El tiempo de preparación estimado es de apenas cinco minutos, con una técnica que ayuda a garantizar que queden con una textura que se derrite en la boca.

Uno de los trucos detrás de esta receta es incorporar la harina de trigo y el polvo de hornear cernidos. Además, para que la mantequilla esté a punto pomada —lo cual idealmente se logra con una temperatura ambiente de 18 °C— hay una forma sencilla de hacerlo:

1.- Se saca del refrigerador, se corta en cuadritos y se lleva al microondas por apenas 5 segundos a potencia máxima.

2.- Se bate a mano o con batidora hasta que esté lo suficientemente suave. Esta técnica se usa para obtener mejores resultados en recetas de repostería o cremas de mantequilla.

Receta de galletas de mantequilla

Ingredientes

250 g de mantequilla en punto pomada

en punto pomada 8 g de azúcar avainillado

Una pizca de sal

140 g de azúcar glass

1 huevo grande

grande 390 g de harina de trigo

8 g de polvo de hornear

Paso a paso

En un bol, agrega la mantequilla a punto de pomada (tal como lo explicamos al inicio), añade el azúcar glass y el azúcar avainillado, y mezcla con movimientos envolventes. Incorpora la pizca de sal integrando los ingredientes y, a continuación, añade el huevo. Con la ayuda de un colador, cierne la harina de trigo, mezcla bien e incorpora el polvo de hornear. Amasa con las manos durante un minuto y, con la ayuda de una espátula, coloca la masa dentro de una manga pastelera. En una bandeja para hornear, coloca papel encerado o de horno y forma pequeños círculos dejando un espacio en el centro con la manga pastelera. Lleva al horno precalentado a 180 °C durante 13 minutos. Pasado el tiempo, deja enfriar, sirve y ¡disfruta!

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