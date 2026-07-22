Nadie a salvo en Nueva York: policía apuñalado en Queens

Un agente de la Policía de Nueva York (NYPD) fue apuñalado esta madrugada estando fuera de servicio en una calle en Queens.

La policía está buscando activamente a dos sospechosos por el incidente sucedido en Bell Boulevard y 39th Ave., en Bayside frente a una tienda de comestibles, detalló Daily News. Las autoridades indicaron que el agente no identificado de 30 años fue abordado por los dos individuos poco antes de la 1 a.m. del miércoles, mientras se encontraba frente a unos comercios locales acompañado por un amigo.

Hubo una disputa verbal entre los dos sospechosos y el agente fuera de servicio antes de que este fuera apuñalado en la mano derecha. El oficial fue trasladado a un hospital de la zona en estado estable y su amigo resultó ileso. Los atacantes huyeron en bicicleta hacia el norte por Bell Boulevard.

Los investigadores no han divulgado qué originó el altercado ni fotos de los atacantes. Los detectives estaban recopilando información en el lugar de los hechos mientras intentaban esclarecer varios aspectos del caso.

Los agentes acordonaron la zona, incluyendo el interior de un mercado cercano donde hay cámaras de seguridad instaladas en el techo, acotó ABC News.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La semana pasada Leonardo Sánchez, inmigrante dominicano de 46 años, murió apuñalado durante una aparente disputa con varias personas en una acera cerca de la calle East 183 y Grand Concourse, en Fordham, El Bronx (NYC).

En otro caso similar, en mayo el dominicano Luis Almanzar murió apuñalado a los 34 años afuera de su edificio residencial en el sector Fordham Manor de El Bronx (NYC). Según sus familiares, regresaba a casa de un partido de los Yankees cuando una pelea frente a su vivienda se tornó mortal.

Igualmente en mayo Dulce Hernández (28) fue detenida en el aeropuerto JFK en Nueva York tras llegar en un vuelo procedente de México como sospechosa de haber apuñalado mortalmente a su novio Ramón Vásquez en una calle en El Bronx (NYC) en marzo. A fines de abril, también en ese condado, Jonathan Melo, adolescente de 17 años, murió tras recibir una puñalada en la espalda a plena luz del día. Además dos hombres fueron apuñalados -uno de ellos mortalmente- a las afueras de un centro de atención para personas sin hogar en Hell’s Kitchen en Midtown West Manhattan (NYC).