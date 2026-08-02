Nueva York da por controlado el brote de legionelosis en el Upper East Side tras confirmar un séptimo fallecido

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York anunció que el brote de legionelosis registrado en el Upper East Side ya no representa un riesgo elevado para la comunidad, luego de que transcurrieran dos semanas sin detectarse nuevos contagios. La actualización se produce después de que el brote dejara 92 casos confirmados y siete fallecidos, informaron las autoridades.

El comisionado de Salud de la ciudad, Dr. Alister Martin, explicó que el período de incubación de la enfermedad, de 14 días, concluyó sin que surgieran nuevos pacientes, lo que permite cerrar esta etapa de la respuesta sanitaria, reportó ABC 7 NY.

“Podemos dar por concluida esta fase de nuestra respuesta, ya que el período de incubación, es decir, el lapso durante el cual pueden aparecer nuevos casos, ha transcurrido”, afirmó Martin durante una conferencia de prensa.

El funcionario añadió que las autoridades no han identificado nuevos casos dentro de ese período.

El Departamento de Salud comunicó que el brote afectó principalmente a los códigos postales 10128, 10028 y 10075, correspondientes a los vecindarios de Carnegie Hill y Yorkville, en el Upper East Side.

Al menos 79 personas requirieron hospitalización y cinco permanecían internadas hasta la última actualización.

Martin señaló además que, aunque todavía no se ha determinado con precisión el origen del brote, las autoridades consideran que la fuente de la bacteria ya fue eliminada. En declaraciones recogidas por Fox 5 NY, aseguró que “ya no existe un riesgo elevado de legionelosis” para los residentes de esas zonas de Manhattan.

Como parte de la investigación, el Departamento de Salud ordenó a 83 propietarios de edificios limpiar y desinfectar sus torres de refrigeración después de detectar la presencia de la bacteria Legionella. De acuerdo con Fox 5 NY, todos los propietarios cumplieron con la orden emitida por la ciudad.

Las autoridades informaron que 59 torres de refrigeración dieron positivo a la presencia de bacterias vivas de Legionella, mientras que otras 124 resultaron negativas, según ABC 7 NY.

Las inspecciones también detectaron importantes deficiencias de mantenimiento en dos torres de refrigeración ubicadas en el Upper East Side. Una de ellas, localizada en 300 East 83rd Street, nunca había sido registrada ante la ciudad y operaba de forma ilegal, por lo que el edificio recibió una multa de $11,000 dólares.

La otra torre con fallas se encuentra en 1520 York Avenue, de acuerdo con el Departamento de Salud.

Pese a que el riesgo inmediato ha disminuido el Laboratorio de Salud Pública de la Ciudad de Nueva York está comparando las muestras bacterianas obtenidas de pacientes con las recolectadas en las torres de refrigeración que dieron positivo, con el objetivo de identificar el origen exacto de la exposición.

Los resultados del análisis de secuenciación genética se esperan para finales de agosto.

Persisten preocupaciones por casos de legionela

Mientras el brote del Upper East Side parece haber quedado bajo control, Fox 5 NY informó que residentes del complejo de viviendas asequibles Haven Plaza, en el East Village, continúan exigiendo respuestas tras detectarse la bacteria Legionella en el sistema de agua del edificio.

Los inquilinos denunciaron que llevan cerca de dos meses sin poder utilizar las duchas después de que se confirmaran dos casos de legionelosis entre residentes del complejo y afirmaron que la información oficial sobre la situación ha sido confusa.

La administración de Haven Plaza indicó a Fox 5 NY que esta semana inició un programa de remediación que incluye un plan integral de tratamiento y desinfección del agua. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Inquilinos, Dana Cruz, aseguró que los residentes recibieron instrucciones de no ducharse ni utilizar agua caliente durante el resto del verano.

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