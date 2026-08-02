Nueva York extiende plazo para solicitar la exención del recargo a segundas viviendas

La Alcaldía de la Ciudad de Nueva York anunció una prórroga de cuatro semanas para que los propietarios de viviendas puedan solicitar la exención del recargo municipal aplicado a las propiedades que no constituyen la residencia principal del dueño.

La nueva fecha límite será el 18 de septiembre, casi un mes después del plazo originalmente previsto.

De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía, la extensión beneficia a las personas que recibieron una notificación del Departamento de Finanzas con el mensaje “Usted podría estar sujeto a…”, en la que se les advertía sobre la posible aplicación del nuevo recargo.

Las autoridades recomendaron a quienes crean que cumplen los requisitos presentar su solicitud lo antes posible.

La medida permitirá a los propietarios disponer de más tiempo para demostrar que el inmueble corresponde a su residencia principal o que, por otras razones, no están sujetos al nuevo gravamen.

Además, podrán recibir orientación del Departamento de Finanzas antes de completar el proceso.

El alcalde Zohran Mamdani afirmó que el impuesto a las segundas residencias constituye una herramienta para fortalecer los ingresos municipales destinados a financiar servicios públicos e inversiones en los cinco distritos de la ciudad.

Por su parte, el comisionado del Departamento de Finanzas, Richard Lee, instó a quienes hayan recibido la notificación y consideren que califican para una exención a aprovechar el plazo adicional. También aseguró que la agencia continuará ofreciendo asistencia para resolver dudas y orientar a los solicitantes durante el proceso.

La Alcaldía de Nueva York los propietarios que necesiten ayuda pueden comunicarse con el servicio 311 o contactar al Departamento de Finanzas a través de su portal oficial para recibir información sobre el procedimiento de exención y apelación.

Informó además que amplió sus esfuerzos de divulgación en los cinco distritos para garantizar que los propietarios potencialmente afectados conozcan sus opciones.

Entre las acciones anunciadas se encuentran el trabajo conjunto con juntas de cooperativas y condominios, administradores de edificios y representantes de propiedades para difundir la información entre los residentes.

Asimismo, se están realizando jornadas informativas en centros para adultos mayores y otros espacios comunitarios, además de contactar directamente a propietarios que recibieron las notificaciones cuando exista información de contacto disponible.

La estrategia también contempla la colaboración con funcionarios electos, líderes comunitarios y personal de atención al ciudadano para distribuir información sobre el recargo y orientar a los propietarios respecto al proceso de exención. La ciudad indicó que continuará enviando comunicaciones adicionales a las personas que podrían verse afectadas por esta medida.

Según la Alcaldía, estas iniciativas buscan garantizar que todos los propietarios con posibilidad de estar sujetos al recargo tengan acceso a información clara, distintas vías de asistencia y la oportunidad de determinar si cumplen los requisitos para quedar exentos del impuesto.

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