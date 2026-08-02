“Spider-Man: Brand New Day” se convierte en el segundo mayor estreno de la historia

“Spider-Man: Brand New Day”, la nueva película de Marvel, batió récord de recaudación en su fin de semana de estreno. La cinta protagonizada por Tom Holland se convirtió en el segundo mayor estreno de la historia en Norteamérica, al recaudar $355 millones de dólares de venta en taquilla, según estimaciones del estudio difundidas el domingo.

La película de superhéroes distribuida por Sony también recaudó $572 millones de dólares en el mercado internacional y solo en China recaudó $121 millones de dólares. De esta manera, “Spider-Man: Brand New Day” logró un debut mundial de $927 millones de dólares, solo por detrás de “Endgame” ($1.200 millones).

“Spider-Man: No Way Home”, la tercera película del universo Spiderman protagonizada por Tom Holland y estrenada en 2021, recaudó más de 1.900 millones de dólares en todo el mundo para convertirse en la octava película más taquillera de todos los tiempos.

Esta nueva entrega del universo Marvel arrancó con fuerza en su día de estreno con un récord de $168 millones de dólares en 4.487 salas de Estados Unidos y Canadá, superando los $157 millones del viernes de “Avengers: Endgame”.

“Brand New Day”, dirigida por Destin Daniel Cretton, tuvo un costo de producción de $225 millones de dólares, sin incluir los gastos de mercadotecnia.

El presidente de Marvel Studios y productor de “Spider-Man”, Kevin Feige, señaló en un comunicado que “este debut refleja el poder perdurable de los personajes de Marvel y la conexión que siguen teniendo con los fans de todo el mundo —y, como el público vio, prepara el terreno para cosas emocionantes por venir”.

La productora Amy Pascal aseguró que el éxito de esta película “refuerza que los cinéfilos tienen hambre de historias que sean a la vez espectaculares y profundamente humanas”.

“Spider-Man: Brand New Day” se suma al éxito de taquilla que han tenido otras películas durante las últimas semanas como “The Odyssey”, también protagonizada por Tom Holland y en la que también actúa Zendaya. La cinta de Christopher Nolan bajó al segundo puesto en su tercer fin de semana en salas con $51 millones de dólares.

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