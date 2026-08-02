Vin Diesel afirma que “Fast Forever” es el “mejor guion” que ha leído en décadas

El actor Vin Diesel elogió el guion de la undécima película de la saga de “Fast & Furious”. A través de su cuenta de Instagram, el protagonista de la franquicia aseguró que el guion de “Fast Forever” es “el mejor” que ha leído en décadas.

Diesel recurrió a su Instagram para publicar un mensaje con respecto al tráiler del próximo reestreno en cines de la película original “The Fast and the Furious”, el 21 de agosto, para celebrar su 25.º aniversario.

En el mensaje, Diesel elogió el guion de la próxima película de la franquicia, producida por Universal, y que se estrenará en cines en 2028.

“Acabo de leer el guion de Fast Forever de [Michael Lesslie]. Es el mejor guion que he leído en décadas. Todavía estoy llorando”, escribió el actor.

El artista afirmó que, al ver la nueva película, las personas agradecerán haber visto la original este año. “Cuando llegue el 17 de marzo de 2028… le darán gracias a Dios por haber podido ver la primera en los cines este verano”, aseguró.

“Fast Forever” será la última entrega de la icónica franquicia automovilística, en la que Diesel ha interpretado al personaje de Dominic Toretto durante 25 años. En 2024, Diesel adelantó que la undécima entrega de la saga sería la última. En 2025, el actor insinuó en un evento automovilístico organizado por Cody Walker, hermano del fallecido actor y miembro del elenco de “Fast & Furious” Paul Walker, que es posible que los personajes de Brian O’Conner y Dominic Toretto se reencuentren en esta última película.

Paul Walker, el protagonista de la saga, falleció en 2013 en un accidente automovilístico mientras la película “Fast & Furious 7” aún estaba en producción. Su muerte fue un golpe duro para la franquicia y los productores tuvieron que continuar con la historia usando tecnología y los hermanos de Walker como dobles para poder grabar las últimas escenas en las que aparecía el fallecido actor.

A pesar de su muerte, la saga lanzó cuatro películas más, siguiendo la historia de los intrépidos pilotos de carreras que se enfrentan a complejos desafíos mientras están al margen de la ley.

A principios de julio de este año, Diesel publicó un detrás de cámaras de las grabaciones de “Fast Forever” y dedicó un mensaje a los fans de la saga.

“Solo quería tomarme un momento para darles las gracias. Son el mejor público del mundo, los mejores fans del mundo. Han sido pacientes con la industria, han sido pacientes con el estudio y han sido pacientes conmigo. Durante los últimos tres años y medio, hemos estado trabajando sin descanso para intentar hacer el final más increíble”, dijo en Instagram.

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