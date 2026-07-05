Vin Diesel muestra el detrás de cámaras de “Fast Forever”, la última película de la saga

El actor Vin Diesel publicó un video del detrás de cámaras de “Fast Forever”, la undécima y última película de la saga “Fast and Furious”, cuyo estreno en cines está previsto para el 17 de marzo de 2028.

Diesel, protagonista de la saga que se estrenó en 2001, dijo que el equipo está trabajando en la nueva cinta de la franquicia. “Estoy en el set. La gente está trabajando sin descanso. Equipos increíbles están trabajando”, dijo Diesel en la publicación.

El famoso actor agradeció a su público por su “paciencia” durante los últimos años. “Solo quería tomarme un momento para darles las gracias. Son el mejor público del mundo, los mejores fans del mundo. Han sido pacientes con la industria, han sido pacientes con el estudio y han sido pacientes conmigo. Durante los últimos tres años y medio, hemos estado trabajando sin descanso para intentar hacer el final más increíble”.

Durante la espera de la última entrega de “Fast & Furious”, Diesel ha participado en otros proyectos como la película “Rock ‘Em Sock ‘Em Robots”, que protagonizará y que también escribirá para Mattel Studios.

Diesel sostuvo que su vínculo con el público se mantuvo intacto. “A través de todo esto, algo que sé es que puedo sentir su apoyo, y eso lo es todo para mí. Así que déjenme volver a este rodaje, y sepan que espero enorgullecerlos a todos”, añadió.

Aunque “Fast Forever” es la última película de la franquicia, la historia no se detiene. En mayo pasado, Universal anunció que estaba desarrollando una serie de televisión de “Fast & Furious” para la plataforma Peacock. Vin Diesel dijo en la presentación anual de NBCUniversal ante anunciantes que los fans querían más de esta exitosa historia.

“Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans querían más. Querían que expandiéramos los personajes, sus historias. Y durante la última década, el deseo ha sido que entráramos al espacio televisivo”, afirmó el actor.

“Fast and the Furious” se ha convertido en la franquicia más taquillera y longeva de Universal, recaudando $7 mil millones de dólares en taquilla desde su estreno en 2001.

El impacto que ha tenido la franquicia fue reconocido en el festival de Cannes de este año, donde se proyectó la película original a propósito de su 25 aniversario.

En una editorial, Diesel defendió la esencia narrativa de las películas de “Fast & Furious”. “Fast & Furious” no es, ni de lejos, una forma menor de arte, sino que representa una de las formas más puras de la narrativa”, escribió.

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