Costco acuerda pagar $14 millones a clientes por correos con promociones engañosas

Costco aceptó crear un fondo de $14 millones para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos que lo acusa de enviar correos electrónicos con promociones que aparentaban terminar en una fecha determinada, aunque posteriormente eran extendidas.

El acuerdo aún requiere la aprobación definitiva de un tribunal, pero miles de clientes podrían recibir una compensación económica si cumplen con los requisitos establecidos.

La demanda acusa a Costco de crear una falsa sensación de urgencia

De acuerdo con Newsweek, el caso, identificado como Michael Aaland v. Costco Wholesale Corporation, fue presentado ante el Tribunal Superior del Condado de King, en el estado de Washington.

La demanda sostiene que la cadena de tiendas violó la Ley de Correos Electrónicos Comerciales (CEMA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Protección al Consumidor de Washington al enviar mensajes promocionales cuyos asuntos hacían creer a los clientes que determinadas ofertas terminarían en una fecha específica, pese a que la empresa supuestamente sabía que las promociones serían prolongadas.

Entre los ejemplos incluidos en el expediente aparecen frases como: “Hoy es el último día para acceder a los ahorros exclusivos para miembros” y “Ofertas especiales disponibles solo por 5 días”.

Según los demandantes, estos mensajes generaban una falsa sensación de urgencia para incentivar las compras.

Costco niega haber incumplido la ley

Aunque aceptó resolver el litigio mediante un acuerdo económico, Costco rechazó las acusaciones.

El convenio señala que la empresa niega haber infringido la legislación del estado de Washington y sostiene que actuó conforme a los requisitos legales aplicables.

Asimismo, el documento explica que la compañía decidió llegar a un acuerdo para evitar los costos, la incertidumbre y los riesgos asociados con continuar el proceso judicial.

El tribunal tampoco ha determinado que Costco haya actuado de manera indebida.

La propuesta recibió una aprobación preliminar en junio de 2026 y la audiencia para decidir si el acuerdo queda firme está programada para el 2 de octubre de 2026.

¿Quiénes pueden recibir un pago?

Según la información publicada por ClassAction y citada por Newsweek, podrán presentar una reclamación quienes cumplan con varias condiciones.

Los posibles beneficiarios deben haber recibido un correo electrónico comercial enviado por Costco o en nombre de la empresa mientras residían en el estado de Washington.

Además, el mensaje debió enviarse entre el 2 de junio de 2021 y el 7 de julio de 2026 a una dirección de correo electrónico que formara parte de la base de datos de marketing de Costco.

La demanda señala que la legislación estatal permite reclamar daños estatutarios de hasta $500 por cada correo electrónico considerado ilegal.

Sin embargo, eso no significa que cada persona vaya a recibir automáticamente esa cantidad.

El monto dependerá del número de reclamaciones

La cantidad que reciba cada participante dependerá del número total de solicitudes aprobadas y de las deducciones correspondientes a honorarios de abogados, gastos administrativos y otros costos autorizados por el tribunal.

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