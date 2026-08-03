Boxeador irlandés Lee Reeves en estado crítico tras feroz nocaut

En vilo se encuentra actualmente el boxeo debido al estado de salud del púgil Lee Reeves. El irlandés permanece crítico pero estable después de ser noqueado en Dublín por Gary Cully durante la disputa del título vacante superligero celta de la BUI.

El boxeador de 29 años tuvo que ser trasladado de inmediato y ser sometido a una intervención médica de emergencia. En el último asalto del combate, Cully conectó un gancho de izquierda que puso hizo desplomar a Reeves sobre la lona.

El boxeador irlandés Lee Reeves sufrió un brutal nocaut durante su combate contra Gary Cully en el 3Arena de Dublín. En los últimos segundos del décimo asalto pic.twitter.com/ODdsoU80DZ — NoticiasGuatemala (@guatenoticiasx) August 3, 2026

Con el fin de la pelea por KO, ingresaron los servicios médicos para sacar al irlandés en camilla rumbo al hospital. La imagen conmocionó a los fans.

Posteriormente, la promotora Queensberry Promotion informó que Reeves permanece en estado crítico pero estable.

“Lee Reeves sigue hospitalizado, en estado crítico pero estable. En los próximos días sabremos más, y nuestros pensamientos y oraciones siguen con Lee y su familia”, informaron.

“Todos nuestros pensamientos y oraciones están con Lee Reeves y su familia en este momento, mientras permanece hospitalizado”, comentó Frank Warren.

Por su parte, Cully se mostró preocupado por la situación de su rival y destacó el profesionalismo y nivel de combate que mostró.

“Mis oraciones y pensamientos están con Lee Reeves; espero que esté bien. Llegó allí con pocas opciones después de haber peleado a un nivel relativamente inferior hasta ahora, pero demostró que puede desempeñarse a un nivel superior. Un gran mérito para él”, señaló.

Lee Reeves es un joven nacido en Limerick, Irlanda, en 1995. Llegó a ser boxeador profesional luego de 23 victorias y 37 derrotas en el circuito amateur. Antes de su pelea donde ahora lucha por su vida en un cuadro “crítico estable”, tenía récord de 10-1.

Reeves es zurdo y con un estilo de alcance y pegada. En toda su carrera ha conseguido siete nocauts. Ha sido elogiado por figuras como Tyson Fury.

Por su parte, Gary Cully, nacido en Naas, Irlanda, en 1996. También es zurdo y fue fue campeón juvenil europeo en 2013 y seis veces monarca nacional antes de dar el salto al profesionalismo en 2017.

Desde entonces ha construido un récord de 18 victorias y dos derrotas, con 10 nocauts, conquistando el título ligero irlandés (2020), el europeo de la WBO (2021) y el WBA Continental Europe (2023). Actualmente, se mantiene como contendiente activo en el top 10 mundial del peso ligero.



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