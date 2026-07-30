‘Canelo’ Álvarez apoya al joven boxeador mexicano que pidió auxilio económico en redes sociales

No es la primera vez que Saúl ‘Canelo’ Álvarez se convierte en noticia por acciones benéficas. El pasado miércoles se hizo viral por apoyar económicamente a un joven boxeador que pedía ayuda en redes sociales para recaudar fondos para su viaje a Europa en el Mundial Amateur de Montenegro.

Josué Zepeda, joven boxeador de Baja California, se volvió viral tras publicar un video en el que pedía apoyo económico para poder viajar a Budva, Montenegro.

Todo con el objetivo de representar a su país ante su tercera convocatoria en el Campeonato Mundial Sub 19, programado del 14 al 28 de octubre.

Sin embargo, detrás de la buena noticia y el orgullo de enarbolar la bandera de su patria, había un obstáculo que lo obligó a acudir a las redes sociales a pedir ayuda. José necesitaba reunir alrededor de $4,000 dólares antes del 21 de agosto para cubrir pasajes, transporte, hospedaje y dietas.

“Quiero compartirles una noticia que, a la vez que me llena de mucho orgullo, me entristece un poco, ya que acaban de convocarme para representar a México por tercera ocasión. La mala noticia es que nosotros tenemos que cubrir todos los viáticos, y serían alrededor de 80,000 pesos. Espero contar con todo su apoyo; cualquier donación y cualquier aporte son muy bienvenidos”, expresó Zepeda.

La publicación alcanzó una enorme relevancia mediática y se hizo viral hasta tal punto que Saúl ‘Canelo’ Álvarez entró en la escena. El campeón mundial reaccionó públicamente al posteo en los comentarios y se ofreció para ayudar al púgil.

“Te van a contactar para que estés pendiente, cuenta con ellos y mucho éxito”, escribió. La ayuda no quedó ahí, pues además de Canelo se sumaron otras personalidades.

Zepeda también recibió el respaldo del cantautor mexicano Gabito Ballesteros y del actor Jaime Camil.

Saúl Álvarez, bastante activo en redes sociales, ha ofrecido ayuda en más de una oportunidad a personas necesitadas en redes sociales. También a jóvenes promesas del boxeo.

En marzo de 2023, ‘Canelo’ ayudó a un niño venezolano que no contaba con los recursos suficientes para costear su carrera como boxeador.

Al igual que José, Walter, de 13 años en aquel momento, se hizo viral por un video en redes sociales. En ese momento, el mexicano envió un video saludando al joven y unos guantes autografiados.



Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez desata polémica por afirmar que “el pobre siempre será pobre porque quiere”

· Canelo Álvarez retrasa su regreso al ring para finales de octubre

· Canelo Álvarez es abucheado en Las Vegas por evitar pelea con David Benavídez