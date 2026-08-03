¿Dónde guardar los huevos? Refrigerados vs. a temperatura ambiente: así cambia su frescura y seguridad

Los huevos son uno de los alimentos más completos y versátiles. Aunque no se requiere de mayores conocimientos para su preparación y manejo, sí existen algunos trucos de expertos que pueden servir como guía para consumirlos de manera fresca y segura.

Una de las mayores dudas a la hora de mantenerlos frescos es el lugar donde guardarlos. Los expertos de Huevos Camperos recomiendan refrigerarlos para evitar el proceso natural de descomposición y mantenerlos frescos por más tiempo. Además, ofrecen trucos para conocer las señales que indican que ya no están en óptimas condiciones.

Esto quedó demostrado en un sencillo experimento que consistió en dejar unos huevos durante 15 días en el refrigerador y otros a temperatura ambiente. A partir de ahí, se realizó la comparación de calidad y frescura.

Estos productores de huevos de gallinas criadas en libertad revisaron los huevos transcurridos los 15 días y observaron lo siguiente:

Huevos a temperatura ambiente

Tras 15 días a temperatura ambiente, la clara acuosa y la yema plana demuestran una pérdida acelerada de frescura y estructura. Crédito: Shutterstock

Clara acuosa: Al romper el huevo, el albumen (la clara), que en condiciones de frescura es más firme con una textura de gelatina suave, se presenta más acuoso. Este es el primer síntoma de que ha perdido frescura.

Al romper el huevo, el albumen (la clara), que en condiciones de frescura es más firme con una textura de gelatina suave, se presenta más acuoso. Este es el primer síntoma de que ha perdido frescura. Yema frágil: Las yemas se vuelven planas y, si se intenta tomar la yema con los dedos, se rompe con facilidad.

Las yemas se vuelven planas y, si se intenta tomar la yema con los dedos, se rompe con facilidad. Cámara de aire grande: Las cáscaras de los huevos también aportan información importante sobre la frescura. De hecho, la cámara de aire ubicada en la parte superior cuenta la verdad sobre la calidad del producto. Los expertos indican que, a medida que pasa el tiempo, esta cámara de aire va creciendo; cuando la burbuja es grande, significa que el huevo ya no está fresco.

Huevos en el refrigerador

El refrigerador frena el envejecimiento de los huevos. Crédito: Shutterstock

Clara firme: En los huevos guardados la misma cantidad de tiempo en la nevera, la clara se mantiene más firme, lo cual es una excelente señal de frescura para un huevo con 15 días de almacenamiento.

En los huevos guardados la misma cantidad de tiempo en la nevera, la clara se mantiene más firme, lo cual es una excelente señal de frescura para un huevo con 15 días de almacenamiento. Yema abombada: El huevo se conserva más fresco y la yema se nota más redonda, como si tuviera menos tiempo.

El huevo se conserva más fresco y la yema se nota más redonda, como si tuviera menos tiempo. Cámara de aire controlada: La cámara de aire, aunque se ve más abultada de lo normal por el paso de los días, tiene un tamaño mucho menor en comparación con la de los huevos dejados a temperatura ambiente.

¿Cuánto tiempo duran los huevos sin perder calidad?

El tiempo de vida útil del huevo se determina desde el momento en que lo pone la gallina; a partir de ahí va perdiendo gradualmente sus cualidades y estructuras.

El tiempo de consumo preferente no debe exceder los 28 días. Sin embargo, en verano, el alza de las temperaturas acelera este proceso y el producto se puede deteriorar mucho antes.

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