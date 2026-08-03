EE.UU. evalúa imponer tarifa de $100,000 dólares a estudiantes extranjeros que deseen trabajar después de graduarse

El gobierno de Estados Unidos analiza la implementación de un impuesto de $100,000 dólares para los graduados extranjeros que deseen trabajar en el país tras culminar sus estudios universitarios, una medida que alteraría el marco financiero de la educación superior y del mercado laboral en esa nación.

De acuerdo con un reporte publicado por The Wall Street Journal, la tarifa aplicaría a los participantes del Programa de Capacitación Práctica Opcional (OPT), modalidad que permite a los profesionales extranjeros permanecer y ejercer su carrera en suelo estadounidense durante un periodo de uno a tres años tras recibir su título.

Durante 2024, aproximadamente 419,000 graduados extranjeros se encontraban vinculados a este esquema de trabajo, señaló el medio anteriormente citado.

Impacto financiero para los graduados extranjeros

La posibilidad de obtener experiencia laboral constituye un factor decisivo para los alumnos que optan por estudiar en Estados Unidos frente a otras alternativas como Canadá, Reino Unido o Australia.

Esta estancia profesional busca compensar los elevados costos académicos de las instituciones norteamericanas, donde la matrícula anual y la manutención en universidades privadas superan los $100,000 dólares, mientras que en los centros públicos las tarifas alcanzan decenas de miles de dólares al año.

Estado actual de la propuesta en el gobierno

La iniciativa permanece bajo evaluación en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Hasta el momento, las autoridades no han estipulado si la carga económica recaerá sobre los propios estudiantes, las instituciones educativas o las empresas empleadoras.

Frente a la información divulgada por The Wall Street Journal, voceros del Departamento de Seguridad Nacional recalcaron que ninguna medida debe catalogarse como definitiva hasta que exista un pronunciamiento oficial formal por parte de la administración estadounidense.

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