Powerball ofrece $748 millones: todo lo que debes saber antes del sorteo de este lunes

El premio mayor de Powerball sigue creciendo y vuelve a captar la atención de millones de jugadores en Estados Unidos. Después de que el sorteo del sábado 1 de agosto terminara sin un ganador del jackpot, la bolsa aumentó hasta $748 millones de dólares para el próximo sorteo, una cifra que lo coloca entre los premios más altos del año.

Quienes participen este lunes 3 de agosto tendrán la oportunidad de competir por dicho premio, aunque también podrán elegir la opción de recibir un pago único en efectivo de $325.1 millones, una alternativa que históricamente prefiere la mayoría de los ganadores.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball de $748 millones?

El siguiente sorteo de Powerball se realizará este lunes 3 de agosto, aproximadamente a las 10:59 p.m. (ET).

Los sorteos de Powerball se celebran 3 veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. Los jugadores también pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales oficiales de la lotería.

La expectativa es alta porque el premio no ha dejado de crecer desde principios de mayo, alimentado por una larga cadena de sorteos sin un ganador del gran premio.

¿Por qué el jackpot llegó a $748 millones?

El actual acumulado comenzó después del sorteo del 2 de mayo, cuando boletos vendidos en Texas y Florida compartieron un premio mayor de $20 millones.

Desde entonces, ningún jugador ha logrado acertar los 5 números blancos y la Powerball, lo que permitió que el jackpot aumentara progresivamente durante más de tres meses.

En el sorteo del sábado tampoco hubo un boleto ganador del premio mayor. Los números extraídos fueron: 6, 17, 27, 48, 50 y Powerball: 5.

Aunque nadie acertó la combinación completa, varios participantes obtuvieron premios importantes.

Un boleto vendido en Virginia acertó los cinco números blancos y utilizó la opción Power Play, por lo que ganó $2 millones.

Además, 5 boletos vendidos en California (3), Maryland y Texas acertaron los 5 números blancos y recibieron $1 millón cada uno.

¿Cuánto dinero recibiría realmente el ganador?

El afortunado que acierte la combinación ganadora este lunes tendrá dos opciones para cobrar el premio.

La primera consiste en recibir los $748 millones mediante una anualidad distribuida en 30 pagos que aumentan un 5% cada año.

La segunda alternativa es aceptar un pago único de aproximadamente $325.1 millones, modalidad que suele ser la favorita entre los ganadores por permitir el acceso inmediato al dinero.

Sin embargo, el monto final será menor debido a los impuestos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) retiene inicialmente el 24% del premio cuando se elige el pago en efectivo. Posteriormente, dependiendo de los ingresos del ganador, este podría quedar sujeto a la tasa máxima federal del 37%, reduciendo considerablemente la cantidad neta.

A ello también se suman los impuestos estatales en aquellos estados donde aplican. En lugares como Nueva York, por ejemplo, el gravamen sobre premios de lotería puede alcanzar el 10.9%, mientras que estados como Texas, California y Alaska no cobran impuestos estatales sobre las ganancias de la lotería.

¿Qué probabilidades hay de ganar el Powerball?

Ganar el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil.

Las probabilidades oficiales de acertar los 5 números blancos y la Powerball son de 1 entre 292.2 millones, lo que convierte al juego en uno de los más complicados de ganar, aunque también en uno de los que ofrece los premios más cuantiosos.

Aun así, el constante crecimiento del jackpot suele impulsar la venta de boletos en todo el país cada vez que la bolsa alcanza cifras cercanas a los mil millones de dólares.

Con un premio estimado de $748 millones, el sorteo de este lunes promete atraer nuevamente a millones de participantes que buscarán convertirse en el próximo multimillonario de EE.UU. Mientras tanto, el largo historial de sorteos sin un ganador, mantiene vivo uno de los jackpots más importantes de 2026 y aumenta la expectativa sobre si finalmente habrá un boleto que logre romper la racha.

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