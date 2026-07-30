Madre inmigrante dice que ganó $2 millones en la Lotería de California, pero acusa a su tío de quedarse con el premio

Una madre inmigrante del Área de la Bahía asegura que un premio de $2 millones de dólares de la Lotería de California terminó convirtiéndose en el origen de una disputa familiar y de un proceso judicial.

La mujer afirma que, tras ganar un raspadito, confió en un familiar para cobrar el dinero, debido al temor que sentía por su situación migratoria, pero ahora lo acusa de haberse quedado con la totalidad del premio.

Según relató Ruby Reyes a N+Univision 14, los hechos ocurrieron a finales de 2024, cuando se encontraba en la ciudad de Santa Rosa, California. Allí compró por $10 un boleto raspadito del juego Instant Prize Crossword en el establecimiento MD Liquor & Food.

De acuerdo con su testimonio, el boleto resultó ganador de un premio de $2 millones. Sin embargo, en lugar de presentarse personalmente a reclamar el dinero, decidió pedir ayuda a un tío, ya que temía que su estatus migratorio pudiera ocasionarle problemas durante el proceso.

¿Por qué no reclamó ella el premio?

Reyes explicó que el miedo a una posible deportación influyó en su decisión de entregar el boleto a su familiar.

“Se lo entregué a un tío porque supuestamente él sí tenía papeles y me iba a entregar el dinero, pues hasta la fecha no me ha entregado nada”, declaró la mujer al medio local.

El hombre fue quien apareció oficialmente como ganador al presentarse ante las autoridades de la lotería para reclamar el premio.

Tras las retenciones fiscales correspondientes, Reyes sostiene que el monto que esperaba recibir superaba $1.5 millones.

La disputa llegó a los tribunales

Ante la falta de respuesta de su familiar, la mujer decidió presentar una acción judicial para intentar recuperar el dinero que, según afirma, le pertenece.

Reyes sostiene que cuenta con pruebas para demostrar que fue ella quien compró el raspadito ganador y manifestó su confianza en que la justicia resolverá el caso a su favor.

“Es una ilusión que yo tenía… solo pensé en mi futuro y el de mis hijos. Estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad, y tengo todas las pruebas suficientes para ganar este caso”, afirmó.

La madre inmigrante también envió un mensaje público a su tío, pidiéndole que reflexione sobre lo sucedido.

“Que recapacite y me regrese lo que es, para yo poderles dar algo a mis hijos”, expresó.

De acuerdo con N+Univision 14, el medio intentó contactar al hombre señalado por Reyes para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente detalles sobre el avance del proceso judicial ni una resolución relacionada con la disputa por el premio millonario.

El caso ha llamado la atención por el papel que, según la denunciante, desempeñó el temor relacionado con su situación migratoria en la decisión de confiar el cobro del premio a un tercero. Ahora será la justicia la encargada de determinar quién tiene el derecho legal sobre el dinero y resolver el conflicto familiar surgido tras el millonario premio de la Lotería de California.

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