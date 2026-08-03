Senadores republicanos desbloquean nominación de Todd Blanche tras acuerdo para eliminar fondo de $1,800 millones de dólares

Dos senadores republicanos que habían frenado la confirmación de Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos retiraron este lunes su oposición, luego de alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia para eliminar de forma definitiva un polémico fondo de $1,800 millones de dólares destinado a compensar a personas que alegaban haber sido procesadas injustamente durante la administración de Joe Biden.

John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, anunciaron este lunes que respaldarán la nominación de Blanche para dirigir de forma permanente el Departamento de Justicia, lo que despeja el camino para que el Comité Judicial del Senado avance con su confirmación, informó Associated Press.

La decisión llegó después de que Blanche emitiera una orden escrita en la que certifica que el denominado “Fondo contra la Armamentización” quedó oficialmente cancelado. El documento fue publicado la noche del domingo, tras varios días de negociaciones entre el Departamento de Justicia y los dos legisladores republicanos.

“Queremos expresar nuestro agradecimiento al Sr. Blanche y a su equipo por colaborar con nosotros en este asunto, y esperamos votar pronto para que su nominación avance en el Comité Judicial del Senado”, señalaron Cornyn y Tillis en un comunicado, citado por la agencia de noticias.

Ambos senadores se habían negado a respaldar la candidatura de Blanche mientras no existiera un compromiso formal para eliminar el fondo, cuya creación había generado una fuerte controversia por la posibilidad de que beneficiara a personas procesadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

En la orden firmada por Blanche se afirma “sin lugar a dudas” que el fondo no existe. El documento precisa que nunca se designaron administradores, no se transfirieron recursos, no se estableció un mecanismo para recibir reclamaciones ni se efectuó pago alguno.

Además del fondo, Cornyn y Tillis exigieron cambios en otra parte del acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia y el presidente Donald Trump para resolver una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos.

El Departamento de Justicia, indicó AP, aclaró por escrito que la inmunidad frente a auditorías fiscales acordada con Trump solo se aplica a reclamaciones abiertas al momento del convenio y no protege futuras declaraciones de impuestos. También especificó que el beneficio alcanza únicamente al mandatario, dos de sus hijos y la Organización Trump, las partes que participaron en la demanda.

Los dos senadores afirmaron estar “satisfechos” con esas modificaciones y señalaron que sus preocupaciones quedaron atendidas.

Sin embargo, los demócratas sostienen que la orden no impide que la administración Trump compense en el futuro a personas condenadas o procesadas por el ataque al Capitolio mediante otros mecanismos legales de reclamación contra el Gobierno.

El senador demócrata Adam Schiff aseguró que el acuerdo “no impide que se realicen pagos a insurrectos violentos en el futuro” y criticó que el convenio de inmunidad fiscal continúe vigente, al considerar que podría favorecer a Trump en asuntos tributarios.

La nominación de Blanche había quedado en suspenso la semana pasada, cuando el Comité Judicial aplazó una votación prevista debido a la falta del respaldo de Cornyn y Tillis. Trump incluso amenazó con retirar temporalmente la candidatura y volver a presentarla cuando ambos senadores abandonen el Congreso el próximo año, además de advertir que impulsaría nuevamente el fondo si persistía el bloqueo.

Blanche, quien fue abogado defensor de Trump en sus casos penales, asumió el liderazgo interino del Departamento de Justicia después de que el presidente destituyera en abril a la entonces fiscal general Pam Bondi. Blanche revoca “fondo contra la militarización” de Trump antes de la votación de confirmación en el Senado

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