Agente del FBI es acusado de robar casi $1 millón de dólares en criptomonedas durante investigación

Un supervisor del FBI asignado a la inteligencia de Estados Unidos enfrenta dos cargos federales tras ser acusado de transferir $925,426 dólares en criptomonedas desde cuentas ligadas a una nación adversaria hacia su billetera personal.

El funcionario Patrick Yaroch fue acusado de transporte interestatal de bienes robados y receptación de bienes robados. Documentos judiciales indican que el procesado manifestó su frustración a un empleado del Departamento de Justicia porque el FBI “no podía o no quería actuar contra las cuentas de criptomonedas de la oposición”.

Fuentes consultadas por NBC News revelaron que el país precisado en la investigación era Rusia, pero el defensor público asignado al caso rechazó emitir declaraciones.

Confesión, método de transferencia y proceso judicial

De acuerdo con la declaración jurada del FBI, el acusado utilizó sus accesos institucionales para ejecutar los movimientos financieros.

“Yaroch declaró que accedió a los sistemas del FBI y encontró las claves necesarias para transferir dinero de las carteras a su propia cuenta”, señala la declaración.

Yaroch ejecutó hasta 12 transferencias. Posteriormente, presentó un formulario de autodenuncia en línea y acudió voluntariamente a la sede del FBI, argumentando que actuó motivado por el remordimiento y que quería revelar algo porque había “metido la pata”. Los informes precisan que el acusado “nunca interactuó con nadie relacionado con las cuentas adversarias, incluidas entidades extranjeras”.

Durante el registro de su vivienda, entregó sus credenciales y las claves de sus billeteras digitales. La jueza magistrada Lindsey R. Vaala, del Distrito Este de Virginia, dictó su detención provisional a la espera de la audiencia.

Respuesta oficial y destitución en el FBI

Entretanto, el FBI confirmó el despido inmediato del funcionario tras conocerse el caso, y exigió a sus empleados “los más altos estándares éticos, y este tipo de conducta no se tolera en el FBI”

“Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva tras el incidente, y dado que se trata de un asunto en curso, no haremos más comentarios al respecto”, apuntó.

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