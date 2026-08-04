Ariana Grande habla sobre la decisión de hacer una pausa en su carrera: “Hay que poner límites”

La cantante Ariana Grande se pronunció públicamente tras su decisión de hacer una pausa en su carrera y alejarse de la vida pública luego de terminar su gira “Eternal Sunshine” el próximo 1 de septiembre en Londres.

La artista se presentó en el United Center de Chicago como parte de su gira y aprovechó la oportunidad para dirigirse a sus fans que se encontraban en el recinto. Grande explicó que esta decisión no fue tomada a la ligera y señaló la importancia de poner límites.

“A veces, cuando una historia no sale directamente de mí, las cosas pueden exagerarse un poco. Así que quería hablar directamente con mis fans esta noche porque los quiero muchísimo”, dijo la cantante mientras leía su discurso en el escenario.

Ariana Grande aseguró que esta pausa no fue una reacción impulsiva, sino bastante meditada.

“El anuncio que se hizo ayer no fue algo reactivo ni impulsivo. Es algo que había decidido planear hace mucho tiempo y fue una decisión tomada desde un lugar reflexivo y empoderado”, afirmó.

Asimismo, aclaró que su decisión no se debe a los comentarios negativos de los cuales ha sido blanco en las últimas semanas. “Escuché que mis fans estaban preocupados porque la negatividad estaba arruinando las cosas para mí, pero eso no podría estar más lejos de la realidad”.

Grande habló sobre la importancia de poner límites personales, pero aclaró que está disfrutando este momento de su carrera.

“Muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Hay momentos en los que es necesario establecer límites. Los seres humanos necesitan un descanso a veces. Y, al mismo tiempo, esta ha sido y seguirá siendo la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa”, expresó.

La protagonista de “Wicked” aclaró que las críticas o los comentarios negativos no tienen ningún impacto real en su vida. “Sin importar el ruido que exista allá afuera, nada podrá distorsionar mi realidad ni será más real o más fuerte para mí que el amor que compartimos. Sobre el resto de esa m***, no me corresponde a mí cargar con ella, así que no lo hago. Necesitaba salir aquí fuera y diferenciar eso de mi verdad para todos ustedes, porque les quiero y esta gira ha sido la experiencia más sanadora, hermosa, enriquecedora, magnífica y especial de mi vida”.

Un representante de Ariana Grande informó en un comunicado a People que la cantante se alejará temporalmente de la vida pública una vez termine su gira. Esta decisión ocurre en medio de un fuerte escrutinio público con respecto a su salud y aspecto físico, especialmente después del lanzamiento del video musical de su canción “Petal”.

“(Grande) Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante. Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto”, dijo el representante.

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