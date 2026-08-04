Arrestan a sospechoso por causar uno de los incendios del Complejo de Spokane

Un hombre de 37 años fue arrestado en el estado de Washington como presunto responsable de originar el fuego en Old Trails, una de las tres zonas afectadas del Incendio Complejo de Spokane.

La Oficina del Sheriff del Condado de Spokane confirmó la detención de Aaron Farinacci el lunes. El individuo enfrenta un cargo de incendio premeditado en primer grado y se le fijó una fianza de un millón de dólares. Su comparecencia ante el tribunal quedó programada para el martes.

¿Cómo se produjo la detención?

Las llamas iniciaron el sábado en horas del mediodía, cerca de la intersección de N. Old Trails Road y W. Euclid Road. Un testigo declaró haber visto a un sujeto con comportamiento sospechoso en el lugar.

El sheriff John Nowels indicó que el testigo reportó haber visto a un hombre en la zona “con aspecto muy nervioso”, según informó ABC News.

Posteriormente, al detectar humo procedente de esa ubicación, el ciudadano alertó a los cuerpos de seguridad. Las autoridades ubicaron a Farinacci a 1.5 millas del área afectada. Tras un primer interrogatorio fue liberado temporalmente, portando en su poder fósforos impermeables y un encendedor de butano.

Las chimeneas son las únicas estructuras que quedan en un barrio residencial tras un incendio forestal que afectó la zona norte de Spokane. (Foto: Lindsey Wasson/ AP)

Impacto y daños acumulados por las llamas

Los tres conatos se originaron de forma simultánea el sábado por la tarde. Datos oficiales confirman que la superficie quemada superó las 10,000 hectáreas (10,000 acres), sin que se haya logrado la contención del fuego hasta el lunes por la tarde.

El balance preliminar contabiliza la destrucción de al menos 700 estructuras, sumando residencias particulares y comercios.

Tom Clemo, responsable de la gestión del incidente del incendio, afirmó durante una comparecencia junto al gobernador Bob Ferguson que la situación:

“Es algo sin precedentes en esta comunidad. Francamente, no tiene precedentes en muchas zonas de este país”, señaló Clemo.

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