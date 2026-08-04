“Dai Dai”, de Shakira y Burna Boy, continúa en lo más alto de las listas de reproducciones

La cantante colombiana Shakira lidera las listas de reproducciones globales con su tema “Dai Dai”, el himno oficial de la Copa del Mundo 2026. Aunque el máximo evento del balompié terminó el pasado 19 de julio, el tema de Shakira y Burna Boy se mantiene en lo más alto de las listas de reproducciones.

“Dai Dai” continúa encabezando las listas Billboard Global 200 por cuarta semana y Billboard Global Excl. U.S. por sexta semana.

“Dai Dai” se ubica en el primer lugar del Global 200 con 56.8 millones de streams y 9,000 ventas a nivel mundial entre el 24 y el 30 de julio, según Luminate.

La canción tuvo un repunte en las reproducciones cuando se celebró el primer show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En ese show, el primero en la historia de la Copa del Mundo, participaron el cantante Justin Bieber, la “Reina del Pop” Madonna, la banda de K-Pop BTS, Los Muppets y el director de orquesta Gustavo Dudamel junto con la Orquesta Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

Shakira interpretó el tema “Dai Dai” junto con Burna Boy y Ghetto Kids, un grupo de baile integrado por niños de los barrios marginales de Uganda.

Tras el show de medio tiempo, “Dai Dai” aumentó drásticamente sus reproducciones de streams oficiales on demand en Estados Unidos el lunes 20 de julio, según datos de Luminate. El tema oficial del Mundial de la FIFA 2026 acumuló casi 2,2 millones de reproducciones, un aumento del 65% con respecto al día previo a la final. También logró un incremento del 84% tras la actuación de Shakira en la ceremonia de inauguración el 11 de junio.

El próximo mes de septiembre, Shakira se prepara para su histórica residencia en España luego de recorrer Estados Unidos, Canadá y varios países de Latinoamérica con la gira “Las mujeres ya no lloran”. La estrella colombiana ofrecerá un total de 12 presentaciones que se desarrollarán entre septiembre y octubre en Madrid. Esta residencia contempla la construcción de un recinto exclusivo en Iberdrola Music, diseñado especialmente para albergar esta serie de espectáculos.

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