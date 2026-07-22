Justin Bieber les regala un momento especial a los niños de la fundación de Uganda

Hay cosas que no se ven dentro del espectáculo y que causan una emoción increíble. Una de esas situaciones que pasaron desapercibidas en la Gran Final del Mundial 2026 fue el momento en el que los virales niños de la fundación de Uganda, Ghetto Kids, conocieron a la superestrella Justin Bieber tras bastidores, quien parece ser uno de sus ídolos, como el de muchos niños.

Este menudo grupo de niños es tendencia desde que Shakira anunció que estarían con ella en el show de medio tiempo en el juego decisivo y cumplió su promesa, tras compartir con ellos durante varios días en Nueva York e incluirlos en su performance del himno oficial del torneo “Dai Dai”.

Justin Bieber le cumple un sueño a los niños del Ghetto Kids

Cuando se estaban preparando para salir al centro del campo a mostrar cada uno su talento, los niños coincidieron con Justin Bieber, quien también cantó en ese espectáculo, e inmediatamente salieron corriendo a abrazarlo.

Este momento se volvió muy emotivo tras la muestra de afecto también por el artista estadounidense, quien no dudó en llenarlos de su amor en un abrazo grupal y regalarles una foto que se quedará en sus memorias y corazones para siempre. Este especial sueño que le cumplió la superestrella global a estos pequeños fue compartido a través de la página oficial Ghettokids_tfug.

Un show de medio tiempo inolvidable

El show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo comenzó con la “Reina del Pop” Madonna, quien estuvo acompañada de los exfutbolistas brasileños Ronaldinho y Ronaldo Nazario mientras interpretaba la canción “Music”.

Luego fue el turno del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Orquesta Filarmónica de Nueva York en un performance junto con los Muppets. Los músicos interpretaron el tema “Seven Army Nation”.

Tras la aparición de las orquestas, la exitosa boy band de K-pop “BTS” saltó al estadio para interpretar su tema “Dynamite”, poniendo a bailar al público que se encontraba en el MetLife Stadium.

Jason Sudeikis y Brendan Hunt, de la exitosa serie de televisión “Ted Lasso”, fueron los encargados de dar la bienvenida al cantante canadiense Justin Bieber. El intérprete e ídolo de una generación, fiel a su estilo, solo usó su guitarra para interpretar una versión especial del tema “Everything Hallelujah”.

La cantante colombiana Shakira continuó con la fiesta al interpretar la canción oficial del Mundial 2026 “Dai Dai”, junto con Burna Boy. La estrella barranquillera estuvo acompañada de los Ghetto Kids y otras bailarinas de alrededor del mundo.

El primer show de medio tiempo en la historia de los mundiales de fútbol terminó con una canción del PS22 Chorus, coro infantil de escuela primaria pública de Nueva York, que estuvo acompañada por el vocalista de Coldplay, Chris Martin. Martin fue el encargado de producir el show de medio tiempo de este evento deportivo junto con Global Citizen.

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