Giovanni Reyna se muda a Francia para jugar con el Racing de Estrasburgo

El Racing de Estrasburgo oficializó la contratación del estadounidense Giovanni Reyna, procedente del Borussia Mönchengladbach.

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Racing Club de Strasbourg Alsace are delighted to announce the signing of Giovanni Reyna. The 23-year-old American international attacking midfielder has signed a contract with Racing until 2031. https://t.co/mecdZ9vnnp pic.twitter.com/DTlcSBP95A — Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) August 4, 2026

La operación se ha cerrado por tres millones de euros fijos, que podrían alcanzar los cuatro mediante variables. El talentoso mediapunta estadounidense ya ha sido presentado con el conjunto alsaciano, semifinalista de Conference League la pasada temporada.

El futbolista norteamericano, formado en las categorías inferiores del Borussia Dortmund, tuvo un discreto paso por la Premier League (Nottingham Forest) antes de volver a la Bundesliga de la mano del Borussia Mönchengladbach el verano pasado, busca en el fútbol francés la regularidad y el protagonismo que las lesiones y la falta de minutos le impidieron consolidar en sus etapas previas en Alemania.

Feliz de vivir una nueva experiencia

En su video de presentación Reyna afirmó: “El Racing siempre ha sabido cómo dar la bienvenida a jugadores venidos de más allá de sus fronteras. Jugadores que cruzan países para escribir un nuevo capítulo en su propia historia y en la del club. Ahora es mi turno de traer mi propia historia”.

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I can’t wait to experience La Meinau ?#120YearsOfPassion pic.twitter.com/3x2O3RQb4F — Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) August 4, 2026

“He tenido el privilegio de jugar junto a algunos de los nombres más grandes del fútbol. Rompiendo récords en la Bundesliga como uno de sus jugadores más jóvenes y compitiendo en dos Copas del Mundo de la FIFA. A través de todo ello, siempre he tenido la misma ambición: seguir mejorando, crear y ayudar a mi equipo a ganar. Hoy estoy orgulloso de unirme al Racing. No puedo esperar para vivir la experiencia de La Meinau, un estadio del que he oído hablar tanto”, concluyó el estadounidense.

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