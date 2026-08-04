Huelga de defensores públicos paraliza los tribunales de El Bronx y Manhattan

Más de 400 abogados, trabajadores sociales y otro tipo de personal de apoyo que representan a ciudadanos de Nueva York de bajos ingresos en tribunales penales, de inmigración, de vivienda y de familia se encuentran ausentes de las salas de las cortes en todo El Bronx y Manhattan al seguir con otra semana de huelga.

Los defensores de El Bronx llevan una semana en huelga, a su vez que el personal del Servicio de Defensores Públicos de Harlem lleva 11 días en huelga. Mientras tanto, el Servicio de Defensores Públicos de Brooklyn, el segundo más grande de la ciudad, puso fin a la huelga de varios días a finales del mes de julio.

Organizaciones de servicios legales como The Bronx Defenders y Neighborhood Defender Service desempeñan un papel importante en el funcionamiento diario del sistema judicial de gran volumen en la ciudad de Nueva York.

Asimismo, representan a muchos acusados de bajos ingresos, inquilinos que enfrentan desalojos, inmigrantes que batallan con no ser deportados y padres que buscan la custodia de sus hijos. Solo en Bronx Defenders atienden a unas 20,000 personas anualmente.

Los líderes de los dos organismos de defensa pública aseguraron que siguen representando a sus clientes y que, por ahora, no han reportado ninguna interrupción en el servicio.

Los juristas que no pertenecen al sindicato están tramitando casos mientras sus compañeros están sin trabajo. No obstante, no se ha aclarado hasta qué punto esta solución será sostenible en uno de los sistemas judiciales más saturados de Estados Unidos.

El director ejecutivo de The Bronx Defenders, Juvall O. Scott, dijo que la agencia sigue abierta, pese a la huelga, y que siguen representando a sus clientes en los juzgados de primera instancia y en otras instancias del sistema judicial.

Por su parte, el servicio Neighborhood Defender Service publicó en su página web que seguirá representando a sus clientes mientras siga la negociación colectiva, informó Gothamist.

Samantha Espada, abogada de The Bronx Defenders, expresó que los defensores públicos quieren volver a atender a sus clientes, pero primero requieren que la organización acepte una mejor política para el trabajo remoto, ajustes más altos por el costo de vida y que los salarios de los trabajadores sociales se mantengan a la par con los de los abogados.

“Queremos servir a nuestra comunidad, queremos servir al Bronx, y solo podemos hacerlo si podemos quedarnos para realizar este trabajo a largo plazo“, manifestó. “Sin un contrato justo, simplemente no es accesible para nosotros”.

Scott aseveró que The Bronx Defenders mantiene su oferta, la cual, de acuerdo con ella, aliviará la alta rotación de abogados. Agrego que la organización ofrece aumentar el sueldo de todo el personal y extender las prestaciones.

“Resulta irónico que estemos luchando con los representantes de nuestro sindicato para que aumenten el salario de nuestros abogados“, declaró. “Y es frustrante que los representantes del sindicato parezcan anteponer sus propios intereses a las preocupaciones cotidianas de nuestros trabajadores, nuestros clientes y nuestra organización”.

La abogada de Neighborhood Defender Service, Jahnavi Bhaskar, señaló que su sindicato está luchando contra la presión de la gerencia para poner fin a una práctica de larga data de seguro médico gratuito, que de acuerdo con ella ha ayudado a atraer nuevos trabajadores a lo largo de los años.

Bhaskar explicó que la semana pasada la organización suspendió el seguro médico a los integrantes del sindicato que estaba en huelga, lo que ha incrementado la urgencia de volver a trabajar lo antes posible.

El Servicio de Defensa Vecinal dijo en un comunicado que se asignó a un mediador federal para ayudar en el proceso de negociación.

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