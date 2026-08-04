JPMorgan invertirá $750,000 millones para ayudar a 500,000 personas a comprar casa

JPMorgan Chase anunció una inversión de $750,000 millones hasta 2035 para ampliar la oferta de vivienda en Estados Unidos y facilitar el acceso a una casa propia.

El plan contempla financiar o preservar 1 millón de viviendas económicas y apoyar a 500,000 compradores, incluidos 200,000 que adquirirán una propiedad por primera vez.

Una inversión 40% mayor que en la década anterior

La iniciativa forma parte de American Dream Initiative, un programa presentado en marzo con el propósito de impulsar la movilidad económica y atender obstáculos que han vuelto más difíciles metas como comprar una vivienda, formar una familia o iniciar un negocio.

De acuerdo con CBS News, el nuevo compromiso representa un aumento de 40% en el capital que JPMorgan ha destinado al sector de vivienda en comparación con los 10 años anteriores.

“Un mercado de vivienda asequible y resistente es esencial para impulsar el crecimiento económico y aumentar las oportunidades”, declaró Michelle Herrick, directora de bienes raíces comerciales de JPMorgan.

La vivienda es cada vez menos accesible

El anuncio llega en medio de un encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario. El precio mediano de las viviendas existentes alcanzó en junio un récord de $440,660, después de 36 meses consecutivos de aumentos.

Además, menos de cuatro de cada 10 hogares que todavía no son propietarios pueden pagar una vivienda inicial típica, según datos de LendingTree citados por CBS News.

The New York Post agregó que la edad mediana de quienes compraron vivienda por primera vez llegó el año pasado a 40 años, el nivel más alto registrado.

En el área metropolitana de Nueva York, la edad mediana de los compradores alcanzó 58.8 años.

Aumentarán los préstamos hipotecarios

Para ayudar a 500,000 clientes a comprar una casa, JPMorgan planea incrementar en más de 40% su actividad de préstamos hipotecarios.

La institución también contratará a 850 nuevos asesores de préstamos para vivienda y desarrollará productos financieros destinados a casas modulares y prefabricadas, alternativas que podrían reducir algunos costos de construcción y compra.

Sean Grzebin, director ejecutivo de Chase Home Lending, explicó: “Ser propietario de una vivienda siempre ha estado en el centro del sueño americano. Tener una casa puede transformar vidas, brindar estabilidad, ayudar a las familias a construir patrimonio y crear un sentido de comunidad”.

Añadió: “Nuestro objetivo es hacer que el camino hacia la propiedad de una vivienda sea más claro y accesible para más personas, sin importar en qué punto de su trayectoria financiera se encuentren”.

Financiarán 1 millón de viviendas asequibles

El banco busca financiar la construcción o conservación de 1 millón de unidades de vivienda asequible.

Entre sus proyectos se encuentra el financiamiento de casi $200 millones para un edificio de 342 unidades frente al mar en el área de San Francisco, con precios dirigidos a hogares de ingresos medios.

La estrategia también incluye trabajar con gobiernos estatales y comunidades locales para agilizar procesos de zonificación, modificar códigos de construcción, ampliar créditos fiscales y fortalecer asociaciones entre los sectores público y privado.

JPMorgan también respaldará una legislación de vivienda aprobada por el Congreso en junio, diseñada para reducir trámites relacionados con revisiones ambientales y eliminar ciertas restricciones de construcción.

El banco no entregará directamente los $750,000 millones a los compradores.

El monto incluye préstamos, financiamiento de proyectos, capital hipotecario y otras inversiones que se desplegarán durante los próximos nueve años para aumentar la disponibilidad de vivienda y ampliar el acceso al crédito.



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