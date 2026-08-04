NYC enfrenta un mayor riesgo de inundaciones: estudio alerta que el cambio climático agrava las lluvias extremas

Las escenas de calles convertidas en ríos, estaciones del metro anegadas, desagües desbordados y vehículos atrapados por el agua se han vuelto cada vez más comunes en la ciudad de Nueva York. Lo que para muchos parecía una sucesión de eventos aislados responde, en realidad, a una tendencia que preocupa a científicos y autoridades: las lluvias extremas y las inundaciones son cada vez más frecuentes e intensas como consecuencia del cambio climático.

Diversas investigaciones coinciden en que la combinación del aumento del nivel del mar, precipitaciones más fuertes y una infraestructura urbana sometida a una presión creciente está elevando el riesgo de inundaciones en la región. Nueva York aparece ahora entre las ciudades costeras más vulnerables de Estados Unidos frente a este fenómeno.

El Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York advirtió que el incremento de las precipitaciones está provocando más inundaciones en distintas zonas del estado. La agencia explica que las lluvias intensas se presentan con mayor frecuencia que en décadas anteriores, un patrón asociado al calentamiento global y al aumento de la humedad disponible en la atmósfera.

NYC lidera la lista de ciudades con mayor población expuesta

Un estudio publicado en la revista Science Advances identificó a Nueva York como la ciudad costera estadounidense con la mayor cantidad de habitantes expuestos al riesgo de inundaciones. La investigación señala que alrededor de 4.75 millones de personas podrían verse afectadas por inundaciones en escenarios generales y 4.40 millones en eventos extremos.

El análisis también ubica entre las ciudades con alto o muy alto riesgo a Norfolk (Virginia), Charleston (Carolina del Sur), Jacksonville y Miami (Florida), Mobile (Alabama), Nueva Orleans (Louisiana) y Houston (Texas).

Los investigadores explican que el riesgo no depende únicamente del clima. Factores como la baja altitud, la cercanía al océano y a los ríos, la elevada densidad de población, la red de drenaje y el desarrollo urbano incrementan la vulnerabilidad de estas ciudades frente a lluvias intensas y marejadas.

Los especialistas destacan que las áreas costeras bajas y altamente urbanizadas concentran una mayor exposición debido a que el agua encuentra menos espacios para infiltrarse, mientras que la infraestructura de drenaje puede verse rebasada durante tormentas excepcionales.

Paradójicamente, las olas de calor también causan, a posteriori, inundaciones en las ciudades. (Foto: ulio Cortez/AP)

El cambio climático intensifica las lluvias

La comunidad científica sostiene que el calentamiento global está modificando el comportamiento de las precipitaciones. Conforme aumenta la temperatura del planeta, la atmósfera puede almacenar más vapor de agua, lo que favorece tormentas más intensas cuando las condiciones son propicias.

El Fondo para la Defensa Ambiental (EDF) explica que por cada grado Fahrenheit que aumenta la temperatura del aire, la atmósfera puede contener aproximadamente un 4% más de vapor de agua. Como resultado, las tormentas descargan mayores cantidades de lluvia en periodos más cortos.

La organización también señala que las olas de calor previas a los episodios de lluvia resecan el suelo, reduciendo su capacidad para absorber agua cuando finalmente llegan las precipitaciones. Esto incrementa la escorrentía superficial y eleva el riesgo de inundaciones repentinas.

Miles de millones de dólares en pérdidas

Las consecuencias económicas también continúan creciendo. Según datos citados por la NASA, entre 1980 y 2024 las inundaciones provocaron pérdidas superiores a $200,000 millones de dólares en EE.UU., con un promedio cercano a $4,500 millones por cada gran evento.

La agencia espacial indica que la frecuencia y la intensidad de las inundaciones han cambiado conforme también se modifican los patrones de lluvia. Estudios recientes muestran que regiones como Nueva Inglaterra han registrado un aumento tanto en la frecuencia como en la duración de estos episodios desde mediados del siglo pasado.

A nivel mundial, investigaciones citadas por la NASA estiman que la población que vive en zonas propensas a inundaciones aumentó entre un 20% y un 24% desde el año 2000, impulsada por el crecimiento urbano y los efectos del cambio climático, como lluvias extremas, huracanes más intensos y el incremento del nivel del mar.

Además, los investigadores proyectan que para 2050, el nivel del mar a lo largo de las costas estadounidenses aumentará entre 25 y 30 centímetros, lo que incrementará el riesgo de inundaciones costeras en ciudades densamente pobladas como Nueva York.

¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo?

Los expertos coinciden en que enfrentar este desafío requerirá una combinación de infraestructura moderna y mejor planificación urbana. Entre las medidas consideradas prioritarias figuran la ampliación y modernización de los sistemas de drenaje, la restauración de humedales que actúan como barreras naturales y una actualización constante de los mapas de riesgo.

El Fondo para la Defensa Ambiental también recomienda ofrecer información pública más precisa sobre las zonas inundables para que residentes y desarrolladores puedan tomar decisiones informadas. Asimismo, plantea reforzar la inversión gubernamental destinada a proteger comunidades vulnerables y acelerar la recuperación tras desastres naturales.

Mientras las lluvias extremas continúan convirtiéndose en una nueva realidad para NYC, los especialistas advierten que la adaptación será tan importante como la mitigación del cambio climático para reducir el impacto de futuras inundaciones.

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