Powerball acumula un jackpot de $786 millones

El premio mayor de Powerball continúa aumentando y ya alcanza un estimado de $786 millones de dólares, luego de que ningún boleto acertara la combinación ganadora en el sorteo celebrado la noche del lunes 3 de agosto. Con un valor en efectivo de aproximadamente $341.6 millones, el bote se mantiene como uno de los más altos del año y volverá a estar en juego en el próximo sorteo.

La racha de sorteos sin un ganador del premio mayor comenzó en mayo y ha permitido que el acumulado crezca durante casi tres meses. Si nadie acierta nuevamente la combinación completa, el jackpot seguirá incrementándose hasta que finalmente aparezca un boleto ganador. Una vez entregado el premio mayor, el monto volverá a su nivel inicial de $20 millones.

Estos fueron los números ganadores del Powerball del 3 de agosto

Los números sorteados la noche del lunes fueron: 8, 30, 41, 48 y 54. La Powerball fue el número 4, mientras que el multiplicador Power Play correspondió a 2X.

Aunque el premio mayor quedó vacante, el sorteo sí dejó otros ganadores. De acuerdo con la Lotería Powerball, ningún jugador obtuvo el premio de $1 millón por acertar los 5 números principales. Sin embargo, un boleto vendido en Wisconsin consiguió el premio de $2 millones al acertar los 5 números y contar con la opción Power Play.

La última vez que alguien ganó el premio mayor de Powerball fue el 2 de mayo, cuando dos boletos vendidos en Texas y Florida compartieron un jackpot de $20 millones.

Desde entonces, cada sorteo ha terminado sin un ganador del gran premio, provocando que el acumulado aumente de forma constante hasta colocarse entre los más importantes de 2026.

Los premios de Powerball pueden cobrarse como un pago único en efectivo o mediante una anualidad distribuida durante 30 años, aunque la mayoría de los ganadores suele optar por el pago en efectivo, cuyo valor es menor al monto anunciado del jackpot.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

La próxima oportunidad para intentar ganar el premio mayor será el miércoles 5 de agosto, cuando se realice un nuevo sorteo alrededor de las 10:59 p.m. (ET).

Los sorteos de Powerball se realizan 3 veces por semana: lunes, miércoles y sábados. Los jugadores pueden seguir la transmisión en vivo a través del sitio oficial del juego y posteriormente consultar los resultados o ver la repetición del sorteo en los canales oficiales.

Además del creciente jackpot, Powerball inicia una nueva etapa con su reciente expansión al Reino Unido, una medida que podría aumentar el número de participantes en futuros sorteos y contribuir a que los premios acumulados alcancen cifras aún más elevadas cuando no haya un ganador del premio mayor.

Con $786 millones en juego, todas las miradas estarán puestas en el próximo sorteo para saber si finalmente alguien logra acertar la combinación ganadora o si el premio continúa aumentando hasta convertirse en uno de los mayores jackpots en la historia reciente de Powerball.

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