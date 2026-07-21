Nadia Ferreira y Marc Anthony revelan nombre de su bebé recién nacida: “Estamos en las nubes”

El cantante Marc Anthony y la modelo paraguaya Nadia Ferreira se convirtieron en padres por segunda vez. La famosa pareja dio la bienvenida a su segunda hija juntos, llamada Myla.

Marc Anthony y Nadia Ferreira recurrieron a sus redes sociales para expresar su felicidad por la llegada de Myla a sus vidas y el crecimiento de su familia. “Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”, ha dicho el matrimonio.

El nombre de Myla significa amable, querida, amada, misericordiosa, maravilla o llena de gracia.

El matrimonio se convirtió en padres por primera vez el 12 de junio de 2023, cuando dieron la bienvenida a su hijo Marcos Muñiz Ferreira. En una de las imágenes compartidas por la pareja, se observa a Marcos, de tres años, con su hermanita Myla en sus piernas mientras la mira con atención. Una tierna imagen que captura un momento especial para la familia Muñiz Ferreira.

Myla se convierte en la menor de siete hermanos, seis de los cuales fueron fruto de relaciones anteriores de Marc Anthony.

Marc Anthony debutó como padre en 1994, cuando nació Ariana Muñiz, fruto de su relación con Debbie Rosado. De esa relación, Marc Anthony adoptó legalmente a Alex “Chase” Muñiz, el hijo mayor de Debbie Rosado.

Luego el cantante se casó con la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres, con quien tuvo a Cristian Muñiz, nacido en 2001, y Ryan Muñiz, quien nació en 2003. Ese mismo año la modelo solicitó el divorcio tras rumores de infidelidad.

En junio de 2004, Marc Anthony se casó con la actriz y cantante Jennifer López. De ese matrimonio nacieron los gemelos Maximilian y Oskar Muñiz. Jennifer Lopez y Marc Anthony se separaron en 2011 y el divorcio se concretó en 2014.

En enero de 2023 se casó con Nadia Ferreira, miss Paraguay y primera finalista del Miss Universo 2021. A pesar de la diferencia de edad (ella tiene 27 años y él 57), la pareja ha construido un sólido matrimonio alejado de los escándalos.

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