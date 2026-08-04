Starbucks confirma el regreso del Pumpkin Spice Latte y presenta su nuevo menú de otoño

La llegada del otoño a Starbucks tiene fecha: el 25 de agosto, con el regreso oficial de una de sus bebidas más icónicas, el Pumpkin Spice Latte, junto a nuevas opciones con sabor a calabaza y especias.

Los sabores reconfortantes de la temporada llegan a la sirena verde con una variedad de bebidas con sabor a nuez pecana, opciones inspiradas en el pan de plátano y el novedoso Chaider, una versión reconfortante del chai con notas de sidra. Los platillos salados, la repostería temática y colecciones de productos también forman parte de la nueva campaña.

Regresa la calabaza para los amantes de las especias

Starbucks se ha caracterizado por ofrecer alimentos con una mezcla de especias asociadas a la temporada de otoño. Y para este 2026 trae de vuelta el Iced Pumpkin Cream Shaken Espresso, el Pumpkin Spice Chai, el Iced Pumpkin Cream Matcha, el Pumpkin Cream Cold Brew, el Iced Pumpkin Cream Chai y el clásico Pumpkin Spice Frappuccino.

Toques de nogal: El regreso de la nuez pecana

Uno de los ingredientes estrella de esta temporada es la nuez pecana, que se abre paso con su característica combinación de notas a nuez, matices intensos de mantequilla dorada y especias para hornear.

Starbucks acaba de anunciar que a partir del 25 de agosto estarán disponibles nuevos productos como el Cortado de Nuez Pecana, el Latte Helado con Crujiente de Nuez Pecana y el tradicional Latte con Crujiente de Nuez Pecana.

El plátano: protagonista permanente

Las nuevas tendencias gastronómicas reconocen al plátano como protagonista de nuevos productos, un dato que Starbucks no dejó pasar al presentar su propuesta con dos creaciones inspiradas en el pan de plátano recién horneado, las cuales estarán disponibles de forma permanente en el menú.

Se trata del Latte Helado de Pan de Plátano y el Chai Helado de Pan de Plátano, que combinan plátano, canela y azúcar moreno para ofrecer notas de postre reconfortantes.

Conoce al Chaider: la nueva fusión reconfortante de la temporada

Para los amantes del chai, llega el nuevo Chaider, una apuesta acogedora de Starbucks. Se trata de una versión del chai ideal para los días frescos, impregnada de sabores inspirados en la sidra de manzana, la canela y especias dulces. Esta bebida se puede disfrutar en dos versiones: caliente o fría.

Menú salado y dulce: Opciones ricas en proteína y repostería

Las nuevas bebidas con sabores a calabaza vienen acompañadas de alimentos que balancean opciones nutritivas y caprichos dulces:

Chicken Bacon Protein Pocket : un pan plano lavash integral tostado, relleno de pollo tierno, tocino crujiente y crema de queso con hierbas y ajo. Aporta 20 gramos de proteína para quienes buscan un snack funcional.

: un pan plano lavash integral tostado, relleno de pollo tierno, tocino crujiente y crema de queso con hierbas y ajo. Aporta para quienes buscan un snack funcional. Cake Pop de Erizo : un delicioso bizcocho de vainilla y crema de mantequilla, bañado en glaseado de chocolate y decorado con divertidas virutas.

: un delicioso bizcocho de vainilla y crema de mantequilla, bañado en glaseado de chocolate y decorado con divertidas virutas. Muffin de calabaza con queso crema: regresa con su masa especiada, centro dulce de queso crema y una cubierta crujiente de pepitas de calabaza.

Colección PSL Society: Estilo exclusivo para verdaderos fanáticos

Para los fanáticos del Pumpkin Spice Latte, Starbucks lanza la línea PSL Society, que celebra la temporada con vasos térmicos, tazas de diseño y una gorra icónica pensada para la comunidad fanática de esta bebida en todo el mundo.

Además, ya están disponibles en línea productos para el hogar como el Starbucks Doubleshot Energy Pumpkin Spice, el Starbucks Iced Espresso Pumpkin Spice Latte y las afamadas cremas para café inspiradas en la receta original.

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