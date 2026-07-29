Crema de naranja en Starbucks: la nueva apuesta cítrica para revivir los recuerdos del verano

El verano tiene sus propios sabores y aromas, y uno de los grandes protagonistas es la naranja. Su frescura se asocia de inmediato con paseos, salidas a la playa y esas actividades al aire libre tan típicas de la temporada. Justamente en esta conexión emocional se inspira la nueva colección de bebidas de Starbucks, las cuales llegan coronadas con una suave espuma fría de crema de naranja.

La cadena de cafeterías lanzó estas opciones el 28 de julio para reforzar el vínculo entre la memoria gustativa y los recuerdos del verano.

El poder de la memoria sensorial en cada sorbo

Uno de los creadores de esta propuesta, Kris Murray, explica que las emociones ligadas a ciertas épocas del año están profundamente conectadas con los sentidos. Un claro ejemplo es el famoso Pumpkin Spice Latte, con sus notas de canela y nuez moscada que evocan el otoño y la antesala de la Navidad. O el clásico Peppermint Mocha, infaltable en las fiestas navideñas.

Aprovechando esa relación entre el paladar y las emociones, la marca presenta esta nueva línea de bebidas con crema de naranja para la temporada.

Un perfil cítrico refinado con toques de vainilla

Para lograr esta fórmula, el equipo de desarrollo investigó diversas variedades cítricas: desde las naranjas amargas de Sevilla hasta los matices florales de las naranjas sanguíneas.

El resultado es una combinación equilibrada de mandarina y naranja con un toque de vainilla, ideal para suavizar la acidez de los cítricos y brindar una textura cremosa.

La gama completa: desde Cold Brew hasta Frappuccino

La línea Orange Cream incluye opciones con matcha, chai y espresso para todos los gustos este verano. Crédito: Starbucks | Cortesía

Los clientes podrán disfrutar de esta combinación refrescante en una amplia variedad de opciones: café frío, espresso, Matcha, Chai y Frappuccino.

Orange Cream Cold Brew: combina el tradicional café frío de Starbucks con una capa superior de espuma fría de crema de naranja .

combina el tradicional con una capa superior de . Iced Orange Cream Matcha: mezcla el suave té matcha , leche y hielo, coronado con la especialidad de crema de naranja .

mezcla el suave , leche y hielo, coronado con la especialidad de . Iced Chai with Orange Cream Cold Foam: una fusión del clásico Chai especiado con leche, hielo y el toque cítrico de la espuma de naranja .

una fusión del clásico con leche, hielo y el toque cítrico de la . Orange Cream Frappuccino: una versión cremosa que integra los matices dulces de la naranja y la vainilla con leche y hielo batido, rematado con la innovadora crema helada.

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