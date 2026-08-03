Casi 100 enfermos por salmonella en EE. UU.: investigan brote masivo ligado al consumo de huevos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) investigan un brote multiestatal con casi 100 casos reportados, en su mayoría en Texas.

Los CDC y la FDA reportan 98 casos y 26 hospitalizaciones en 17 estados afectados, vinculados al retiro masivo iniciado por la empresa Midwest Poultry Services.

Se trata de un retiro de 1,589,577 docenas de huevos debido a la posible contaminación por Salmonella. El retiro incluye huevos marrones y blancos, vendidos a granel y en paquetes de varias cantidades.

Las autoridades sanitarias alertan a los consumidores a revisar sus despensas y verificar las características del producto, cuyas fechas de consumo preferente abarcan del 20 de julio al 17 de agosto de 2026.

El reporte de retiro indica que los huevos fueron distribuidos bajo diversas marcas, incluyendo Kroger y Simple Truth, y se encontraron en tiendas de Texas, Oklahoma, Luisiana y estados adyacentes.

En Texas y Luisiana, las autoridades sanitarias han redoblado esfuerzos para alertar a los consumidores sobre el brote. El Departamento de Salud de Luisiana reportó que al menos 7 personas en el estado se han enfermado y tres han sido hospitalizadas a causa de este brote de salmonela, según reportes locales. Mientras tanto, en Texas —estado sede de la empresa que retira los productos—, hasta la fecha van 73 personas afectadas.

Recomendaciones para consumidores y comercios

La empresa productora y las autoridades sanitarias aconsejan a los consumidores no consumir los huevos retirados. La recomendación básica es desecharlos de manera adecuada o devolverlos al punto de compra. También es prudente desinfectar las superficies que hayan estado en contacto con los huevos contaminados.

Además, se insta a los compradores a estar atentos a los síntomas de infección por Salmonella, que incluyen:

Diarrea

Fiebre

Calambres abdominales

Los afectados deben buscar atención médica si presentan síntomas severos.

Por su parte, los negocios que distribuyen estos productos deben cesar la venta de los huevos afectados inmediatamente y proceder a limpiar y desinfectar todas las áreas de contacto para garantizar la seguridad pública.

Datos que debes saber del retiro masivo de huevos (Alerta CDC y FDA)

Tipo de producto: huevos de cáscara marrón de gallinas criadas en libertad y huevos de cáscara blanca .

y . Presentaciones: vendidos a granel y en paquetes para venta al por menor de 6, 12, 18, 24, 30, 36 y 60 huevos .

vendidos a granel y en paquetes para venta al por menor de . Fechas de venta o consumo preferente: entre el 20 de julio de 2026 y el 17 de agosto de 2026 .

entre el y el . Origen y distribución: Producido en Texas y distribuido entre el 6 de junio de 2026 y el 3 de julio de 2026 .

Producido en y distribuido entre el y el . Destino comercial: clientes del sector de la restauración y comercio minorista en Texas , Oklahoma y Luisiana .

clientes del sector de la restauración y comercio minorista en , y . Puntos de venta al consumidor: tiendas Kroger (Texas y Luisiana), tiendas Brookshire Grocery (Texas, Oklahoma, Arkansas y Luisiana) y otros establecimientos minoristas y de servicios de alimentos más pequeños en estos estados, además de Misisipi y Nuevo México .

tiendas (Texas y Luisiana), tiendas (Texas, Oklahoma, Arkansas y Luisiana) y otros establecimientos minoristas y de servicios de alimentos más pequeños en estos estados, además de y . Marcas involucradas: vendidos bajo múltiples marcas como Kroger , Simple Truth , Brookshire’s , Cal-Maine y Country Morning .

vendidos bajo múltiples marcas como , , , y . Identificación del empaque (Código de lote): incluye únicamente los productos con los códigos P-1950 o 0840962 acompañados de una fecha juliana entre 157 y 184 impresa en el lateral de la caja.

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