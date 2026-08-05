Juicio contra la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery comenzará en marzo del 2027

Este martes, la jueza Araceli Martínez-Olguín anunció la fecha en la que comenzará el juicio contra la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery. Según su anuncio, el juicio llevará 12 días hábiles y comenzará el martes 2 de marzo de 2027.

Lo que se espera es que el caso finalice el 19 de marzo de ese mismo año. Hay que recordar que hace unos días, Paramount había retrasado la fusión para el año que viene, respetando el tiempo que les tomará el juicio.

El juicio comenzará en marzo del año que viene, pero Martínez-Olguín también ha informado a las partes involucradas que tendrán hasta el 13 de agosto de este año para presentar una declaración conjunta de gestión del caso.

Antes de este anuncio, Paramount había solicitado que el juicio comenzara en noviembre de este año, mientras que la otra parte quería programarlo para abril del año que viene. Hay que recordar que Paramount fue demandado por el Sindicato de Guionistas y por 12 fiscales generales estatales.

¿Cómo afectan estas fechas a Paramount?

Aunque Paramount ha alegado que para ellos el retraso del acuerdo es beneficioso, la verdad es que el conglomerado podría verse afectado monetariamente. Las conversaciones sobre la fusión comenzaron en enero de este año, e inicialmente Netflix iba a ser el comprador de Warner Bros. Discovery.

Cuando los dos conglomerados llegaron a un acuerdo, se estipuló que, si el cierre de la operación se retrasa más allá del 30 de septiembre de 2026, Paramount tendría que pagar a los accionistas de Warner aproximadamente $7 millones de dólares por cada día que la fusión siga sin cerrarse.

Como el inicio del juicio ha sido programado para el 2 de marzo del año que viene, Paramount tendrá que pagar un total de $1.06 millones de dólares a los accionistas. Esta cifra es la suma de los días desde el 30 de septiembre hasta el inicio del juicio.

La cifra seguirá aumentando para cuando inicie el juicio y hasta que se dé una sentencia. Tras este anuncio, Paramount compartió un comunicado en el que expresan: “El tribunal ha fijado la fecha del juicio para principios de marzo. Respetamos la decisión del tribunal y seguimos creyendo que un juicio en primera instancia es la mejor y más directa manera de demostrar lo que hemos afirmado desde el principio: esta transacción es legal, fomenta la competencia y no plantea problemas de competencia. La demanda en nuestra contra carece de fundamento fáctico, económico o legal. Continuaremos defendiendo enérgicamente la transacción y mantenemos nuestro compromiso de cerrarla lo antes posible para que los beneficios para la comunidad creativa y los consumidores se hagan realidad”.

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