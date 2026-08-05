McDonald’s confirma que los consumidores están reduciendo el gasto en restaurantes por la presión económica

Los consumidores estadounidenses están gastando con mayor cautela ante el complicado entorno económico que enfrenta el país. Muestra de ello es que McDonald’s reportó que sus ventas comparables en Estados Unidos crecieron apenas 0.8% entre abril y junio de 2026, frente al 2.5% registrado un año antes, una señal de que la presión económica sigue modificando los hábitos de consumo, como las comidas fuera de casa.

La cadena explicó que este crecimiento débil se debió a una combinación de factores: una ejecución menos efectiva de sus promociones y un consumidor más prudente ante el aumento del costo de vida.

La empresa también reconoció que el aumento en el precio de la gasolina y la incertidumbre económica han afectado especialmente a los hogares de menores ingresos, que tienen que destinar una mayor parte de su presupuesto a gastos esenciales antes de pensar en comer en restaurantes.

McDonald’s crece, pero no al ritmo esperado por sus estrategias comerciales

McDonald’s reportó una ganancia de $2,360 millones de dólares en este periodo, equivalente a $3.32 por acción, superando las expectativas de Wall Street a pesar de la desaceleración en ventas. Pero ese resultado positivo revela un entorno complejo: los ingresos totales de $7,100 millones de dólares quedaron por debajo de los $7,130 millones que esperaban los analistas.

“Los costos en aumento han golpeado con más fuerza a los estadounidenses de menores ingresos, exprimiendo su gasto discrecional”, reconoció la cadena en su reporte trimestral. Esto indica que las familias que menos margen tienen en su presupuesto son las primeras que deciden dejar de comer fuera.

¿Por qué la desaceleración importa para tu bolsillo?

El comportamiento de McDonald’s funciona como termómetro del consumo en EE.UU. porque atiende a decenas de millones de clientes cada semana, muchos de ellos pertenecientes a hogares de ingresos medios y bajos. Cuando esa base de clientes empieza a recortar, es señal de que otros negocios de comida y servicios discrecionales siguen la misma tendencia.

De hecho, los datos de la industria confirman que no es un caso aislado. Entre mayo y abril de 2026, 45% de los operadores de restaurantes reportó menor tráfico de clientes que el año anterior, según el Índice de Desempeño de Restaurantes de la Asociación Nacional de Restaurantes.

Mientras que el mes de mayo marcó el mes 15 de los últimos 16 en que la industria registró una caída neta de visitas, una tendencia sostenida que ya lleva más de un año.

Lo que McDonald’s está haciendo para contener la fuga de clientes

Ante la presión, la cadena ha apostado por ofrecer un menú McValue, que desde abril ofrece 10 artículos por menos de $3 dólares, incluyendo el McDouble, el McChicken y papas pequeñas. La estrategia busca recuperar clientes que están recortando gasto, para evitar que vayan a la competencia o prefieran cocinar en casa.

McDonald’s también nombró este martes a Skye Anderson como nueva presidenta de las operaciones en Estados Unidos, un movimiento que Fortune describió como parte de un esfuerzo por dar “enfoque y urgencia” a la revisión de sus tiendas en el país.

¿Qué puedes hacer si buscas ahorrar en comida rápida?

Revisa el menú McValue antes de ordenar; los artículos de $3 dólares o menos pueden reducir tu ticket total sin sacrificar tantas opciones

Compara las promociones de la app de McDonald’s, que ofrece descuentos exclusivos no disponibles en el mostrador

Si tu presupuesto ya está ajustado, considera reducir la frecuencia de comidas fuera de casa antes de eliminar por completo ese gasto, para no sentir el cambio de golpe

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los resultados financieros de McDonald’s

¿Por qué bajaron las ventas de McDonald’s en Estados Unidos?

Las ventas comparables crecieron solo 0.8% en el segundo trimestre de 2026, frente al 2.5% del año anterior, por el alza en gasolina y la cautela de los consumidores de bajos ingresos.

¿McDonald’s perdió dinero este trimestre?

No. La cadena ganó $2,362 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas, aunque los ingresos totales quedaron levemente por debajo de lo previsto.

¿Qué es el menú McValue y cuánto cuesta?

Es un menú de 10 artículos que cuestan $3 dólares o menos, lanzado en abril de 2026 para atraer a clientes con presupuestos más ajustados.

¿Esta desaceleración afecta solo a McDonald’s?

No, el efecto se extiende a toda la industria: 45% de los restaurantes reportó menor tráfico de clientes en mayo de 2026, y ya son 15 de los últimos 16 meses con caída neta de visitas.

¿Por qué la gasolina influye en cuánto gasto en comida rápida?

Cuando el precio del combustible sube, las familias de ingresos medios y bajos recortan gastos discrecionales como comer fuera, priorizando transporte y necesidades básicas.

Conclusión

La desaceleración de McDonald’s es una advertencia del estado de la economía para las familias de recursos limitados en el país.

Si el precio de la gasolina y el costo de vida no ceden en los próximos meses, es probable que más cadenas sigan el mismo camino de recortar precios de entrada para no perder clientes, mientras que las familias deberán decidir entre menos comidas fuera o menú de menor costo para mantener su presupuesto bajo control.

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