Bailarines disfrazados de Spiderman se roban el show con un “flash mob” en la salida del estreno de la película en Manhattan

El estreno de “Spiderman: Brand New Day” y aunque es normal que muchas personas asistan a las salas de cine con una máscara o incluso el traje completo del superhéroe, no todos bailan al ritmo de Michael Jackson, como lo hizo recientemente un grupo de cinco hombres en el cine de Manhattan.

Lo que parecía el final de una función normal terminó convirtiéndose en una especie de pista de baile y uno de los momentos más virales relacionados con las salas de cine a nivel internacional.

Cinco Spidermans realizan un “flash mob”

Saliendo de la sala, fueron realizando por individual cada uno una pequeña rutina con el fondo de la icónica canción del “Rey del Pop”, Michael Jackson, “Beat It”, como preámbulo a lo que se venía después, una coreografía completa de los cinco asistentes disfrazados de Spiderman.

Este grupo de amigos mostró su talento y coordinación con una coreografía perfecta durante el coro de la canción, sorprendiendo al resto de los presentes y regalándoles un momento de diversión luego de divisar el exitoso estreno de la cinta protagonizada por Tom Holland. Al finalizar, estaban varias personas viendo fijamente la rutina e inmediatamente les regalaron sus merecidos aplausos a los bailarines Spidermans al ritmo de Michael Jackson.

“Spiderman: Brand New Day” recolectó los $1,000 millones en tiempo récord

Desde antes de su estreno, productoras y especialistas en la industria del cine habían dicho que “Spider-Man: Brand New Day” se iba a convertir en el éxito del 2026. A seis días de su estreno, se ha reportado que la película logró superar los $1,000 millones de dólares en taquilla. Ha recaudado un total de $1,053 millones de dólares.

“Spider-Man: Brand New Day”, producida por Sony, logró alcanzar en su primer fin de semana $927 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en el segundo mayor estreno de la historia.