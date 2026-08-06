Alerta alimentaria: FSIS retira más de 22,000 libras de productos Ukrop’s por fragmentos de metal

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) anunció un retiro masivo de unas 22.880 libras de espagueti horneado y pastel de pollo por riesgo de contaminación con metal.

Se trata de un retiro voluntario de la empresa Ukrop’s Homestyle Foods, luego de que recibió quejas de usuarios sobre el hallazgo de fragmentos de metal en los alimentos de la marca.

Los alimentos fueron enviados a tiendas minoristas en Carolina del Norte, Virginia, Virginia Occidental, al Departamento de Defensa y a través de plataformas de venta en línea.

Productos retirados del mercado: detalles de empaque y lotes

Inspección de etiquetado: verifica el número de establecimiento EST. 19979 o P-19979 en el empaque de tu producto. Crédito: FSIS | Cortesía

Aunque hasta la fecha no se han registrado lesiones asociadas a los productos en cuestión, las autoridades sanitarias instan a los consumidores a revisar sus despensas y evitar el consumo del producto. A continuación, la información de los productos:

Ukrop’s Baked Spaghetti – Bulk

Empaque: Bandeja de aluminio de 62.4 oz con envoltura de plástico.

Fechas de consumo preferente: Del 07/08/26 al 08/05/26.

Marca de inspección: Número de establecimiento EST. 19979.

Ukrop’s Baked Spaghetti

Empaque: Bandeja de cartón de 14.8 oz con envoltura de plástico.

Fechas de consumo preferente: Del 07/08/26 al 08/05/26.

Marca de inspección: Número de establecimiento EST. 19979.

Ukrop’s Chicken Cobbler – Bulk

Empaque: Bandeja de aluminio de 48 oz con envoltura de plástico.

Fechas de consumo preferente: Del 07/08/26 al 08/05/26.

Marca de inspección: Número de establecimiento P-19979.

Ukrop’s Chicken Cobbler

Empaque: Bandeja de cartón de 11.6 oz con envoltura de plástico.

Fechas de consumo preferente: Del 07/08/26 al 08/05/26.

Marca de inspección: Número de establecimiento P-19979.

¿Qué hacer?

Si tiene alguno de los productos retirados del mercado, debe desecharlo o devolverlo al lugar de compra para un reembolso.

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