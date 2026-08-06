Chef Yisus recibe comentarios divididos tras su primer programa de “En Casa con Telemundo”

El popular chef y presentador Yisus Díaz volvió a la televisión para unirse al staff del programa “En Casa con Telemundo“, en la que significará su primera aparición en las pantallas de esta cadena.

El venezolano trabajó anteriormente en la cadena de Televisa Univisión; no obstante, estuvo casi dos años ausente antes de participar en el reality de “Guerreros Mundiales”, igualmente transmitido por Telemundo y ahora, recibió la oportunidad de demostrar su capacidad gastronómica, además de su linda personalidad ante los televidentes de esta nueva cadena que representa.

En el vespertino celebraron la llegada del nuevo integrante. “¡Es oficial! El chef Yisus se une a nuestra familia y, desde mañana, estará en vivo con nosotros. ¡Démosle una gran bienvenida al talentoso y carismático venezolano! Esto apenas comienza”, expresaron.

Yisus estará acompañado de compañeros como Chiky Bombom, Aleyda Ortiz, Gabriel Coronel y Carlos Adyan.

Así le va a Chef Yisus en su primer programa en Telemundo

La bienvenida para el venezolano fue muy calurosa, con un gran cariño mostrado por los conductores del programa y muchas risas con esta nueva llegada al staff.

Igualmente, la diversión ocupó parte del protagonismo de la primera intervención del chef Yisus en la cocina, pero también las críticas llegaron por parte de los televidentes.

Aparentemente, hubo tanta diversión, que se excedieron las risas, incluso en el momento en el que muchos internautas consideran que debió haber más seriedad o, al menos, control del área donde estaban cocinando. De hecho, aunque no se sabe si fue planeado, durante el segmento se quebró un rodillo.

“En desorden tiene que haber un orden; le tiró hasta la masa al piso. Una cosa es el show y la actitud; otra es un descontrol”, fueron algunos de los comentarios que se divisaron refiriéndose al desorden que había en el área de la cocina. Hasta la dominicana Chiky Bombom se llevó comentarios negativos y, para muchos, no hubo el mejor entendimiento entre el venezolano y la dominicana.

Lo cierto es que de los errores se aprende y se espera que consigan el orden, aunado al equilibrio perfecto durante este segmento que puede ser bastante útil para los televidentes.

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