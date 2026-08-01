“Top Chef VIP” sorprende tras adelantar su estreno

Este sábado, estaría faltando exactamente un mes para que iniciara la quinta temporada de “Top Chef VIP“. Sin embargo, la producción de la competencia culinaria sorprendió tras adelantar su fecha de estreno.

Así lo dio a conocer el equipo de la cadena En casa con Telemundo, quienes notificaron que el primer programa será emitido el 11 de agosto, con transmisión de los canales de Telemundo, unos 25 días antes de la fecha que se tenía prevista.

A pesar de la situación del lamentable fallecimiento del hijo de Aylin Mujica, lo que llevó a que las grabaciones se detuvieran por algunos días, la actriz ya confirmó que está lista para participar y, tras tener el resto de las cosas organizadas, la producción decidió que lo mejor era reducirle el tiempo de espera a sus seguidores, que están ansiosos por disfrutar del gran evento culinario.

20 celebridades lucharán por los $200.000

Serán 20 los participantes que deberán luchar por conquistar los paladares de los jueces y convencerlos de que se pueden preparar también para ser creativos en el fuego, al igual que como lo hacen con sus respectivas profesiones artísticas. El ganador será el sucesor de Cristina Porta, quien se llevó los 200 mil dólares en la edición anterior.

Los participantes son: Aylín Mujica, Lupillo Rivera, Mauricio Garza, Miguel Arce, Nailea Norvind, Nievelis González, Ninel Conde, Pedro Luis “La Divaza” Figueroa, Roberto Romano, Sheynnis Palacios y Stephanie Salas.

También se suman: Athenea Pérez, Carlos “Caramelo” Cruz, Carlos Ferro, Carlos Ponce, Diana Haro, Gaby Borges, Guty Carrera, José Joel y Kelly Ríos.

La conducción quedará a cargo nuevamente de la querida por el público hispano Carmen Villalobos, una encantadora protagonista de telenovelas que se ganó el nuevo llamado tras la entrega mostrada desde la primera temporada.

Conoce a los jueces de “Top Chef VIP 5”

Todos los nombres mencionados deben buscar la manera de ganarse el respeto de tres jueces con platos que estén dentro de sus altos estándares, debido a su sobresaliente experiencia.

Estos tres jurados serán: el chef Antonio “Toño” de Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez, quienes pondrán a prueba su talento, valentía y determinación con mucha exigencia.

Sobre la transmisión

El público podrá seguir los episodios de “Top Chef VIP 5” a través de la señal de Telemundo. Los episodios también estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.

Además, se contará con contenido exclusivo desde la app oficial de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store, o visitando Telemundo.com.

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