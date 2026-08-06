Aseguran que Zendaya y Tom Holland habrían celebrado su boda esta semana

El éxito de “Spider-Man: Brand New Day” no es lo único que tiene por celebrar Zendaya y Tom Holland, pues se ha revelado que esta semana también disfrutaron de una fiesta en Inglaterra.

“TMZ” ha reportado que el martes 4 de agosto los dos actores invitaron a su familia y a un grupo de amigos a una recepción en el Hotel Beaverbrook en Surrey, Inglaterra. Aunque ahora es que están celebrando, todo indica que la pareja se casó a inicios de este año.

Además de “TMZ”, la información de esta celebración también ha sido difundida por la cuenta anónima de Instagram Deuxmoi, la cual ha tomado en los últimos meses mucha popularidad por la información de cultura pop que difunden.

Aunque el estilista de Zendaya ya dijo en marzo que la pareja estaba legalmente casada, los dos actores, quienes estuvieron durante los últimos meses promocionando “Spider-Man: Brand New Day” y “The Odyssey”, esperaron hasta este momento para compartir la alegría con sus seres queridos.

El hotel de lujo y estilo rural está ubicado en una comunidad cercana a Kingston-upon-Thames, donde Holland nació.

Por ahora, no se ha revelado la lista oficial de invitados. Tampoco se han compartido fotos oficiales entre las que se muestre el look de Zendaya, que durante toda su carrera profesional ha destacado por su desfile en las alfombras rojas.

El hotel fue levantado en una hacienda de campo inglesa tradicional, en la cual vivió Lord Beaverbrook, magnate de la prensa y figura política clave en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que, antes de que se convirtiera en hotel, por el lugar pasaron celebridades como Winston Churchill, Elizabeth Taylor y H.G. Wells.

La estructura principal de todo el hotel es una mansión de estilo victoriano-neoclásico, en la cual hay un total de 18 habitaciones que están nombradas e inspiradas en ilustres visitantes históricos. También incluye otras cabañas y extensas áreas verdes, pero no se sabe cuál de todos los espacios fue el escogido por Holland y Zendaya.

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