¿Cuánto paga Walmart? Estos son los salarios de gerentes, farmacéuticos y otros empleados

Walmart publicó un nuevo informe con detalles sobre los salarios que ofrece en algunos de los puestos con mayor demanda dentro de sus operaciones en Estados Unidos. Además de revelar cuánto pueden ganar gerentes, farmacéuticos, conductores y otros empleados, la empresa también compartió datos sobre el perfil de su fuerza laboral y las oportunidades de crecimiento para quienes comienzan en puestos por hora.

Walmart revela los salarios de algunos de sus empleos más solicitados

Con aproximadamente 2.1 millones de empleados en todo el mundo, de los cuales 1.6 millones trabajan en Estados Unidos, Walmart continúa siendo el mayor empleador privado del país.

En su informe Jobs Spotlight 2026, la compañía dio a conocer cuánto pagan algunos de los puestos que actualmente tienen mayor demanda dentro de su operación.

El reporte también muestra que cerca de dos tercios de los empleos por hora en sus tiendas son de tiempo completo.

Asimismo, el 90% de los puestos que ofrece Walmart en Estados Unidos no requieren un título universitario, mientras que el 75% de los empleados de sus tiendas, clubes Sam’s Club y centros de distribución comenzaron su trayectoria laboral como asociados con pago por hora.

La empresa destacó estos datos para mostrar las oportunidades de desarrollo profesional disponibles para quienes ingresan a la compañía desde puestos operativos y posteriormente ascienden a cargos de mayor responsabilidad.

Estos son los salarios que paga Walmart en 2026

De acuerdo con el informe Jobs Spotlight 2026, estos son los rangos salariales de algunos de los puestos más buscados dentro de la empresa:

-Asociado de ventas de publicidad (Advertising Sales Associate): entre $90,000 y $234,000 al año, además de bonos e incentivos en acciones.

-Gerente de tienda Walmart: entre $95,000 y $170,000 anuales, además de bonos e incentivos en acciones.

-Ingeniero de datos: entre $90,000 y $234,000 al año, además de bonos e incentivos en acciones.

-Técnico de mantenimiento de servicios generales para instalaciones inmobiliarias: entre $26 y $76 por hora, antes de bonos.

-Gerente general de la cadena de suministro: entre $116,000 y $351,000 al año, además de bonos e incentivos en acciones.

-Conductor de la flota privada de Walmart: obtuvo un ingreso promedio superior a $109,000 durante el último año, según estadísticas de la compañía.

-Farmacéutico: entre $98,000 y $172,000 al año, antes de bonos.

-Líder de equipo (Team Lead): entre $19 y $40 por hora, antes de bonos.

-Realty Project Coach: entre $60,000 y $143,000 al año, además de bonos e incentivos en acciones.

-Gerente de Sam’s Club: entre $110,000 y $160,000 anuales, además de bonos e incentivos en acciones.

Además, Walmart informó que el salario promedio para los asociados de sus tiendas es de $18.25 por hora.

Sin embargo, dependiendo del puesto desempeñado, las remuneraciones pueden ubicarse entre $14 y $37 por hora.

La mayoría de los empleados comienza en puestos por hora

El informe también resalta que Walmart mantiene una estrategia enfocada en el crecimiento interno de su personal.

Según la compañía, el 75% de los trabajadores que actualmente laboran en sus tiendas, clubes Sam’s Club y operaciones de la cadena de suministro iniciaron su carrera como asociados con pago por hora, lo que refleja que buena parte de los puestos de liderazgo son ocupados por empleados promovidos desde dentro de la organización.

Otro dato relevante es que dos de cada tres puestos por hora son de tiempo completo, mientras que nueve de cada diez empleos disponibles en Estados Unidos no exigen estudios universitarios, una característica que amplía las oportunidades de ingreso para miles de personas que buscan incorporarse al mercado laboral.

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