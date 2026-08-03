Walmart retira popular producto en 19 estados por riesgo de salmonella

Walmart retiró del mercado un lote de su popular crema de pistacho Bettergoods después de que pruebas de laboratorio detectaran la presencia de salmonella en tres envases del producto.

El retiro fue anunciado este lunes 3 de agosto y afecta a frascos distribuidos en tiendas Walmart de 19 estados de Estados Unidos. Hasta el momento, no se han reportado enfermedades relacionadas con el producto, según la información difundida sobre la alerta.

La crema de pistacho forma parte de Bettergoods, la marca propia de alimentos que Walmart lanzó en 2024 y que se vende exclusivamente en sus establecimientos.

Cómo identificar la crema de pistacho retirada

Los consumidores deben revisar los siguientes datos impresos en el envase:

Producto: Bettergoods Pistachio Nut Butter.

Presentación: frasco de vidrio de 6.7 onzas.

Código UPC: 194346207968.

Número de lote: LB028ACP04.

Fecha de vencimiento: 28 de enero de 2027.

El producto fue fabricado en Italia por Gustibus Alimentari Srl e importado a Estados Unidos por Botticelli Foods, una empresa con sede en Nueva York.

La alerta se inició después de que el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida analizara varios envases durante pruebas de rutina. Tres muestras dieron positivo para salmonella.

Los 19 estados donde se vendió

El lote retirado fue distribuido en tiendas Walmart de los siguientes estados: Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Oregon, Dakota del Sur, Tennessee, Washington y Wyoming.

La alerta no incluye, por ahora, tiendas de California, Texas, Nueva York o Nueva Jersey. Sin embargo, quienes hayan comprado el producto durante un viaje o mediante algún sistema de distribución deben comprobar directamente el UPC, el lote y la fecha de vencimiento.

Qué hacer si tienes el producto

Walmart y las autoridades sanitarias recomiendan no consumir la crema de pistacho afectada, aunque el frasco luzca normal o no presente cambios en su olor o sabor.

Los compradores pueden desecharla o devolverla a la tienda donde fue adquirida para solicitar un reembolso completo.

Las personas que hayan consumido el producto deben permanecer atentas a síntomas como fiebre, diarrea (en algunos casos con sangre), náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Los síntomas de una infección por salmonella suelen aparecer entre seis horas y seis días después de la exposición y pueden prolongarse aproximadamente una semana. Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones graves.

Quienes presenten síntomas intensos o persistentes después de haber consumido el producto deben comunicarse con un profesional de la salud.

Dónde pedir información

Los consumidores con preguntas sobre el retiro pueden comunicarse con Botticelli Foods al 631-546-7000, extensión 203, de lunes a viernes, entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., hora del Este.

También pueden escribir al correo electrónico quality@botticellifoods.com.

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